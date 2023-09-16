صلاح يقود ليفربول لتصدُّر الدوري الإنجليزي بالفوز على ولفرهامبتون 3-1 (فيديو)

تألق محمد صلاح ليقود ليفربول لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على ولفرهامبتون، وتصدُّر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، اليوم السبت.

وفرض ولفرهامبتون سيطرته على الشوط الأول وسط تواضع أداء ليفربول، وتقدَّم هوانج هي-تشان بهدف مبكر بعد 7 دقائق بعدما توغل بيدرو نيتو بشكل رائع، وقبل أن يهدر صاحب الأرض فرصًا عدة خطيرة.

ودخل ليفربول الشوط الثاني بشكل مختلف، وأرسل صلاح كرة عرضية حوَّلها كودي غاكبو إلى هدف التعادل من مدى قريب في الدقيقة 55.

وتلقى صلاح تمريرة من آندي روبرتسون، الذي ارتدى شارة القيادة في ظهوره رقم 200 بالدوري الممتاز، وأعاد إليه الكرة بتمريرة أرضية متقنة، ليحوّلها الظهير الأيسر إلى هدف التقدم في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، تلقى صلاح الكرة في الجانب الأيمن ومهَّدها إلى هارفي إيليوت الذي سدد كرة قوية من حافة منطقة الجزاء، واصطدمت في هوغو بوينو ودخلت مرماه بطريق الخطأ ليحسم انتصار الفريق الزائر.

خابكو يترجم تمريرة صلاح إلى هدف التعادل لصالح ليفربول#الدوري_الانجليزي #وولفرهامبتون_ليفربول pic.twitter.com/9XprXU7gVM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2023

وأصبح رصيد ليفربول 13 نقطة من 5 مباريات، وقفز إلى صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي خاض 4 مباريات، وسيلعب ضد وست هام يونايتد اليوم أيضًا. وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند 3 نقاط بالمركز 15.

وشهدت المباراة تقلبات مثيرة على مدار شوطيها، بعد أن نجح ولفرهامبتون في فرض أفضليته، أداءً ونتيجة، طوال الشوط الأول.

وأتيحت للاعبي ولفرهامبتون العديد من الفرص السهلة، كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، في ظل الحالة السيئة التي بدا عليها خط دفاع فريق ليفربول، لكن رعونة مهاجمي الفريق أخفقت في ترجمة تلك الفرص إلى أهداف.

وتأثرت بداية ليفربول الضعيفة بغياب ثنائي الدفاع فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر-أرنولد، بسبب الإيقاف والإصابة على الترتيب.

ولم يظهر أليكسيس ماك أليستر، العائد بعد اللعب مع منتخب الأرجنتين، بمستواه المعهود في وسط ليفربول، وأرسل العديد من التمريرات السيئة، وفقد الكرة بشكل متكرر.

لكن بعد مشاركة لويس دياز وداروين نونيز، العائدَين من اللعب في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في التوقف الدولي، انتفض ليفربول في الشوط الثاني.

ودفع ولفرهامبتون ثمن إهدار الفرص، وأخطرها عندما توغل نيتو وأرسل كرة عرضية قابلها ماتيوس كونيا بصدره بدلًا من رأسه، ليهدر فرصة خطيرة من مدى قريب ويفشل في تعزيز تقدم فريقه.

وقال نيتو “سيطرنا على المباراة في الشوط الأول، وخرجنا دون نقاط. يجب أن نواصل العمل ويجب أن نتحسن. إنه أمر صعب أن نستقبل ثلاثة أهداف بعد هذا الأداء في الشوط الأول. هذا أمر صعب حقًّا”.