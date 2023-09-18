أرسنال ينتزع فوزا صعبا على أرض إيفرتون بهدف نظيف (فيديو)

بصعوبة بالغة انتزع أرسنال فوزًا ثمينًا بالتغلب على مضيفه إيفرتون بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب جوديسون بارك بالجولة الخامسة للبريميرليغ.

أحرز الهدف البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 69، وبهذا الفوز وصل الغانرز إلى النقطة 13 مرتقيًا للمركز الرابع متساويًا في الرصيد مع توتنهام هوتسبير وليفربول صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، واللذين يتفوقان عليه بفارق الأهداف.

بينما ظل إيفرتون على رصيده نفسه بنقطة واحدة محتلًا المركز الثامن عشر في جدول الدوري.