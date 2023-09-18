المغربي عثمان الكومري بطلا لماراثون سيدني

فاز العداء المغربي عثمان الكومري بماراثون سيدني الذي أقيم اليوم الأحد، بينما حصدت الأمريكية بتسي ساينا اللقب في فئة السيدات.

وسجل الكومري زمنًا قدره ساعتان وثماني دقائق و19 ثانية، متفوقًا على الكيني لابان كيبنجتيش كورير الذي جاء في المركز الثاني بزمن قدره ساعتان وثماني دقائق و43 ثانية.

الجدير ذكره أن هذا الفوز هو ثاني انتصار يحققه العداء البالغ عمره 31 عامًا في الماراثون بعدما توج بطلًا في دبلن 2019، والثالث إجمالًا بعدما فاز بذهبية 5000 متر في دورة الألعاب الفرنكوفونية 2013.

وأكمل الإثيوبي جيتانه مولا تاميري منصة التتويج بعدما قطع مسافة السباق في ساعتين و11 دقيقة و22 ثانية.

وفي فئة السيدات تفوقت ساينا على الإثيوبية رحمة توسا والكينية جلاديس شيسير كيبتاجيلاي صاحبتي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.