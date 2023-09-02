كشفت شركة “ديلويت” للخدمات المهنية والمالية أن إجمالي حجم إنفاق أندية الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات هذا الصيف بلغ 2.36 مليار جنيه إسترليني (2.97 مليار دولار).

واجتاز إجمالي الإنفاق حاجز الملياري جنيه إسترليني للمرة الأولى في تاريخ سوق انتقالات أندية الدوري الإنجليزي، وذلك قبل الصفقات التي أبرمت أمس الجمعة، ومنها انتقال ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي مقابل 53 مليون جنيه إسترليني.

وصرح كالوم روس، المدير المساعد لمجموعة الأعمال الرياضية في “ديلويت” لوكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا)، بأن الأرقام تعكس نموا متسارعا بشكل هائل في ثروة هذا الدوري وحجم الانفاق في سوق الانتقالات.

ويوضح تحليل “ديلويت” أن سوق الانتقالات هذا الصيف حطم الرقم القياسي السابق لإجمالي حجم إنفاق الأندية الإنجليزية على الانتقالات، حيث كان الرقم القياسي السابق هو1.92 مليار جنيه إسترليني.

وقال روس “هناك منافسة مكثفة في هذا الدوري، توجد 10 أندية أنفق كل منها أكثر من 100 مليون يورو، والأمر لا يقتصر على أندية القمة، أعتقد في الوقت الحالي أن أكثر من نصف أندية الدوري أنفقت أكثر مما كان إنفاقها في الموسم الماضي”.

ويقترب إجمالي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات هذا الصيف من إجمالي ما أنفقته أندية الدوريات الكبرى الأخرى (إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا) مجتمعة.

وواصل نادي تشيلسي بقيادة مالكه تود بويلي الانفاق ببذخ في سوق انتقالات اللاعبين؛ حيث تعاقد النادي مع لاعب الوسط مويسيس كايسيدو من برايتون مقابل 100 مليون جنيه إسترليني ومع المهاجم كريستوفر نكونكو من لايبزغ الألماني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني ومع كول بالمر من مانشستر سيتي أمس الجمعة مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وتعاقد أرسنال خلال فترة الانتقالات مع ديكلان رايس قائد ويستهام بمقابل مالي مشابه لمقابل انتقال كايسيدو، كما أنفق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي 77 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المدافع الكرواتي الدولي جوسكو جفارديول، فيما تعاقد توتنهام مع المهاجم برينان جونسون من نوتنجهام فوريست مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني.

مصدر تمويل جديد

ولكن الدوري الإنجليزي يواجه تحديا جديدا الآن مع بزوغ الدوري السعودي، الذي اجتذب لاعبين مثل نيمار وكريم بنزيما ورياض محرز، حيث لحقوا بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل للنصر السعودي في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتقدم أندية الدوري السعودي عروضا ومرتبات مغرية، ولكن ليفربول الإنجليزي رفض عرضا من اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

ليفربول يرفض عرض نادي الاتحاد السعودي بشأن النجم المصري محمد صلاح#ميركاتو #Mercato https://t.co/XIinQPk0On — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 1, 2023

وقال روس “هذه هي المرة الأولى منذ سوق الانتقالات في صيف 2016، التي تدخل فيها بطولة دوري بخلاف الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا (إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا) ضمن المراكز الخمسة الأولى في قائمة الأكثر إنفاقا بسوق الانتقالات”، موضحًا أن “الدوري السعودي دخل إلى القائمة، وأعتقد أنه ثاني أكثر الدوريات إنفاقا في الوقت الحالي، حيث أنفق أكثر من 850 مليون يورو (728 مليون جنيه إسترليني)”.

وأضاف “كما أن الدوري السعودي أصبح مصدرا آخر للتمويل، وأعتقد أن نصف إجمالي ما حصلت عليه أندية الدوري الإنجليزي من بيع لاعبيها هذا الصيف جاء من الدوري السعودي. ولهذا، سيوفر هذا التمويل الإضافي من أندية الدوري السعودي ومن الأسواق الأخرى في مختلف القارات دعما لأندية إنجلترا يساعدها في تحقيق أهدافها بسوق الانتقالات”.