المغربي عبد الصمد الزلزولي ينتقل من برشلونة إلى ريال بيتيس مقابل 7.5 ملايين يورو

أعلن ريال بيتيس الجمعة، ضم الجناح المغربي عبد الصمد الزلزولي من برشلونة منافسه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعقد يمتد حتى 2028.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن بيتيس دفع 7.5 ملايين يورو للحصول على 50% من حقوق اللاعب، ويملك برشلونة بندا لإعادته في المستقبل.

ولعب الزلزولي (21 عاما) بالفريق الأول لبرشلونة بموسم 2021-2022 وأعير الموسم الماضي إلى أوساسونا.

وانتقل الزلزولي من نادي هيروكوليز إلى برشلونة في موسم 2021-2022، ولعب بالفريق الثاني الكاتالوني، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأساسي في يوليو/تموز 2022، وقد شارك في 14 مباراة بواقع 756 دقيقة أحرز خلالها هدفا واحدا.

والموسم الماضي أعاره برشلونة إلى أوساسونا فسجل 6 أهداف في 34 مباراة في مختلف المسابقات، مساهماً في بلوغه نهائي الكأس واحتلاله المركز السابع في الدوري.

وكان الزلزولي لاعباً بديلاً في مشوار المغرب الرائع إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022.