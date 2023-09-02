تقارير: ليفربول يرفض عرضا بـ190 مليون دولار من الاتحاد السعودي لضمّ محمد صلاح

رفض ليفربول الإنجليزي عرضًا ضخمًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي لضمّ مهاجمه المصري محمد صلاح، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة.

وارتبط اسم صلاح مؤخرًا بتقارير حيال إمكانية انتقاله إلى السعودية، ويُعتقد أن الاتحاد قدم عرضًا شفهيًا لليفربول، الجمعة.

وبحسب ما ورد، فإن العرض كان بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني مقدمًا، مع 50 مليون جنيه إسترليني كإضافات.

كما أكدت شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية الخبر، وأشارت إلى توقعات بعودة المفاوض السعودي بعرض آخر قد يقترب من حاجز الـ200 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت قناة “سكاي سبورتس”، عن مصادر قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا، أن اتحاد جدة مستعد لدفع 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 252 مليون دولار) لضم اللاعب لصفوفه، وأنه متمسك بإتمام الصفقة.

وكان المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب قد نفى ما يُشاع عن إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول.

ومدد صلاح العام الماضي عقده مع ليفربول لمدة 3 مواسم إضافية، وقد أكد وكيل أعماله في وقت سابق من الشهر الحالي أن النجم المصري لا ينوي مغادرة ملعب “أنفيلد”.

وسبق لليفربول أن خسر لاعبَين هذا الصيف لصالح الدوري السعودي، بانتقال قائده جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو إلى الاتفاق والاتحاد تواليًا، بينما انتقل البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع “الحمر” أيضًا.