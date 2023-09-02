ارتبط اسم النجم المغربي بالانتقال للعديد من الأندية الكبيرة بعدما قدم أداء مذهلًا خلال مونديال قطر ٢٠٢٢

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت التعاقد مع سفيان أمرابط بعقد إعارة من فيورنتينا الإيطالي.

وقال مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت “يمكن لمانشستر يونايتد الإعلان عن التعاقد مع اللاعب سفيان أمرابط على سبيل الإعارة من نادي فيورنتينا الإيطالي حتى يونيو/ حزيران 2024”.

وشارك لاعب خط الوسط أمرابط في 49 مباراة مع المنتخب المغربي، وبرز نجمه في كأس العالم 2022 في قطر، ولعب في كل دقيقة من مشوار منتخب بلاده إلى أن حقق الإنجاز التاريخي العربي للوصول للدور قبل النهائي، وقدم أداءً مذهلًا خلال البطولة.

🇲🇦🇲🇦🇲🇦 🔴 Sofyan Amrabat = United 🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2023

وأدى أمرابط دورًا رئيسيًّا الموسم الماضي في وصول فيورنتينا إلى نهائي كأس إيطاليا والدوري الأوروبي.

وقال عقب إتمام التعاقد “أعرف تمامًا كيف يحب إيريك تن هاج -المدير الفني لمانشستر يونايتد- العمل وما يحتاجه من لاعبيه. لقد طورني تدريبه وتوجيهاته كثيرا كلاعب في وقت سابق من مسيرتي، أعلم أنه سيساعد في إبراز أفضل ما لديّ من قدرات حتى أتمكن من مساعدة المجموعة على تحقيق النجاح هذا الموسم”.

سفيان مرابط حصد نتائج ما قدمه في فيورنتينا ومنتخب المغرب في المونديال .. خطوة عظيمة كبيرة في مانشستر يونايتد 👏👏 pic.twitter.com/ExFVfK74r6 — محمد عواد (@mohammedawaad) September 1, 2023

ومن جانبه، قال جون مورتو مدير الكرة في مانشستر يونايتد “لقد تابعنا سفيان لفترة طويلة، لذلك نحن سعداء حقا بجلبه إلى مانشستر يونايتد، يتناسب أسلوبه الملتزم العالي الطاقة في اللعب تماما مع المجموعة التي نبنيها هنا”، مضيفًا “نحن نعلم أن عقلية سفيان وديناميكيته وصفاته الفنية ستساعد الفريق ونحن نتطلع إلى تحقيق النجاح في جميع المسابقات هذا الموسم”.