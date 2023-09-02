رياضة

متفوقا على مبابي.. إشادة واسعة بالنجم المصري مصطفى محمد بعد اعتلائه صدارة هدافي الدوري الفرنسي (فيديو)

المهاجم المصري مصطفى محمد المحترف بنادي نانت الفرنسي (غيتي)
2/9/2023-|آخر تحديث: 2/9/202310:51 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

واصل المهاجم المصري مصطفى محمد المحترف بنادي نانت تألقه بالدوري الفرنسي، ونجح في قيادة فريقه لتحقيق التعادل أمام ضيفه مرسيليا بهدف لمثله في الجولة الرابعة.

وأحرز محمد هدفا رائعا في الدقيقة 39 بعدما كان مرسيليا متقدما بهدف مبكر بداية المباراة عن طريق السنغالي إسماعيلا سار.

وبهذا الهدف رفع مصطفى محمد حصيلة أهدافه إلى 4 ليتصدر قائمة هدافي البطولة متساويا مع الفرنسي وسام بن يدر مهاجم موناكو، ومتفوقًا على الفرنسي كيليان مبابي، والأردني موسى التعمري بـ3 أهداف لكل منهما.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمهاجم المصري بعد اعتلائه صدراة هدافي الدوري الفرنسي.

وأصبح مصطفى محمد أول لاعب لنانت يسجل 4 أهداف بعد 4 جولات في الدوري الفرنسي منذ جافيت ندورام موسم 95/96.

وأثنى المدونون على الهدف المميز الذي سجله المهاجم الدولي، وكتب أحد المدونين “هدف مهاجم كبير جدا جدا، ترويض للكرة من ثم الدوران وإنهاء الكرة بحركة واحدة”.

وأشاد المدونون بإصرار مصطفى على النجاح مع فريقه، حيث ظهر تطوره في العديد من الأمور الفنية، وهو ما يجعله قادرًا على الاستمرار في المنافسة على لقب الهداف.

وكتب الصحفي محمد حافظ “مصطفى محمد يسجل من جديد مع نانت، بخلاف الاستمرارية في المستوى المميز والفعالية بـ4 أهداف في 4 مباريات، التسجيل في شباك مرسيليا له مذاق خاص بلا شك، أتمنى أن يصل شهر يناير وهو في حالة ممتازة قبل كأس الأمم الإفريقية”.

وكان مصطفي قد حصل على جائزة أفضل لاعب في نادي نانت خلال شهر أغسطس/آب، التي حصل عليها بتصويت الجمهور بنسبة 82% من الأصوات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر