متفوقا على مبابي.. إشادة واسعة بالنجم المصري مصطفى محمد بعد اعتلائه صدارة هدافي الدوري الفرنسي (فيديو)

واصل المهاجم المصري مصطفى محمد المحترف بنادي نانت تألقه بالدوري الفرنسي، ونجح في قيادة فريقه لتحقيق التعادل أمام ضيفه مرسيليا بهدف لمثله في الجولة الرابعة.

وأحرز محمد هدفا رائعا في الدقيقة 39 بعدما كان مرسيليا متقدما بهدف مبكر بداية المباراة عن طريق السنغالي إسماعيلا سار.

وبهذا الهدف رفع مصطفى محمد حصيلة أهدافه إلى 4 ليتصدر قائمة هدافي البطولة متساويا مع الفرنسي وسام بن يدر مهاجم موناكو، ومتفوقًا على الفرنسي كيليان مبابي، والأردني موسى التعمري بـ3 أهداف لكل منهما.

المصري مصطفى محمد يواصل التألق ويحرز هدفه الرابع هذا الموسم مع نانت ⚽️🔥🇪🇬#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/JVK0O0dT7F — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 1, 2023

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمهاجم المصري بعد اعتلائه صدراة هدافي الدوري الفرنسي.

وأصبح مصطفى محمد أول لاعب لنانت يسجل 4 أهداف بعد 4 جولات في الدوري الفرنسي منذ جافيت ندورام موسم 95/96.

وأثنى المدونون على الهدف المميز الذي سجله المهاجم الدولي، وكتب أحد المدونين “هدف مهاجم كبير جدا جدا، ترويض للكرة من ثم الدوران وإنهاء الكرة بحركة واحدة”.

وأشاد المدونون بإصرار مصطفى على النجاح مع فريقه، حيث ظهر تطوره في العديد من الأمور الفنية، وهو ما يجعله قادرًا على الاستمرار في المنافسة على لقب الهداف.

وكتب الصحفي محمد حافظ “مصطفى محمد يسجل من جديد مع نانت، بخلاف الاستمرارية في المستوى المميز والفعالية بـ4 أهداف في 4 مباريات، التسجيل في شباك مرسيليا له مذاق خاص بلا شك، أتمنى أن يصل شهر يناير وهو في حالة ممتازة قبل كأس الأمم الإفريقية”.

وكان مصطفي قد حصل على جائزة أفضل لاعب في نادي نانت خلال شهر أغسطس/آب، التي حصل عليها بتصويت الجمهور بنسبة 82% من الأصوات.

المصري مصطفى محمد يواصل التألق ويحرز هدفه الرابع هذا الموسم مع نانت ⚽️🔥🇪🇬#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/JVK0O0dT7F — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 1, 2023

Mostafa Mohamed devient le 1er joueur du @FCNantes à inscrire 4 buts après 4 journées de @Ligue1UberEats depuis Japhet N'Doram en 1995/96 (4). #FCNOM — Stats Foot (@Statsdufoot) September 1, 2023

Canari du mois d'août by @ILIANE_INFO 🏹🇪🇬 @mmostafa_11 avec 82,04% des voix ! — FC Nantes (@FCNantes) August 30, 2023

انا مش مصدق ان مصطفى محمد دا كان مهاجم بيلعب في الدوري المصري عادي وبيتقارن بمهاجمين في الدوري المصري الحقيقي مصطفى عنده امكانيات جبارة ربنا يحفظه ويبعد عنه كل حاجة وحشة وياخد الاحتراف عقلية مش بس سفر pic.twitter.com/NHZxcyKspx — Omar Sobhy 🇪🇬 (@OSobhY) September 1, 2023