الريال يستهل مشوار دوري الأبطال بفوز صعب على يونيون برلين 1-0 (فيديو)

بهدف في الوقت القاتل، استهل ريال مدريد الإسباني مشواره ببطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم بالفوز على ضيفه يونيون برلين الألماني بهدف نظيف في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لدور المجموعات.

أحرز الهدف الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليحقق الريال أول 3 نقاط.

جاءت المباراة قوية ومثيرة، وكان الفريق الملكي فيها هو الأكثر سيطرة وخطورة، فيما لجأ الضيوف للدفاع طوال فتراتها.

ونجح لاعبو يونيون برلين في فرض التعادل السلبي طوال الوقت الأصلي و5 دقائق من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، 6 دقائق.

إلا أن يونيون برلين لم يتمكن من الصمود وإنهاء المباراة بالتعادل أمام الهجوم الطاغي والمكثف للريال، الذي نجح بيلينغهام في تتويجه بهدف في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع إثر متابعة لتسديدة الأوروغوياني فالفيردي التي اصطدمت بالأقدام وتابعها بيلينغهام في المرمى.