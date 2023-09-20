بشرط جزائي أكثر من مليار دولار.. برشلونة يمدد عقد “بالدي” حتى 2028

شارك بالدي مع برشلونة في 56 مباراة حتى الآن، وأحرز خلالها هدفا واحدا وصنع سبعة أهداف

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تمديد عقد لاعبه أليخاندرو بالدي حتى عام 2028.

ووقّع اللاعب، البالغ من العمر 19 عامًا، على عقد جديد مع برشلونة ليستمر في الـ“كامب نو” لمدة 5 سنوات مقبلة.

ووضع برشلونة شرطًا جزائيًا في عقد بالدي الجديد بقيمة مليار يورو، حوالي مليار ومائة مليون دولار أمريكي.

وتم تصعيد بالدي، الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، للفريق الأول موسم 2021-2022.

وشارك مع البارسا في 56 مباراة حتى الآن، بواقع 3730 دقيقة، وأحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع 7 أهداف.