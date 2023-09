بهدف قاتل.. حارس لاتسيو يخطف الأنظار في الليلة الأولى من دوري أبطال أوروبا (فيديو)

خطف إيفان بروفيديل حارس مرمى نادي لاتسيو الإيطالي الأضواء في الليلة الأولى من دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد بعد أن سجل هدف التعادل لفريقه في الثواني الأخيرة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد في المباراة الأولى بدور المجموعات، أمس الثلاثاء.

وتقدم بروفيديل، 29 عامًا، لمساعدة فريقه خلال تنفيذ ضربة ركنية في آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومن متابعة لكرة عرضية، ارتقى بروفيديل عاليًا وسدد الكرة برأسه لتسكن المرمى، ويطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بتعادل الفريقين 1-1.

وأشاد الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على منصة “إكس” بالحارس الإيطالي، مشيرًا إلى أنه رابع حارس مرمى يسجل هدفًا في تاريخ البطولة.

The fourth goalkeeper in history to score in the Champions League. 👏 Unbelievable. #UCL pic.twitter.com/FMNnBuDeKO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2023

وتغنّى نادي لاتسيو والدوري الإيطالي عبر حساباتهما الرسمية، بالحارس الذي أنقذ فريقه من الخسارة.

وذكرت شبكة “أوبتا” لإحصائيات كرة القدم، أن آخر حارس مرمى سجل في دوري أبطال أوروبا قبل بروفيديل هو فنسنت إنياما في 29 سبتمبر/أيلول 2010.

1 – Before Ivan Provedel tonight, the last goalkeeper to score in the Champions League had been Vincent Enyeama on 29 September 2010, while excluding the penalties Sinan Bolat on 9 December 2009. Extremis.#LazioAtleticoMadrid pic.twitter.com/isZtUtJWtF — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 19, 2023

أما حساب قناة “إس بي سي” الرياضية فأشار إلى مفارقة غريبة تتعلق ببروفيديل، إذ إنه من مواليد عام 1994 وطوله 1.94 متر، ويرتدي الرقم 94 على ظهره، وسجل في الدقيقة 94:19.

Lazio’s Ivan Provedel was born in 1994 and is 1.94M tall… The goalkeeper wears the number 94 on his back and scored at exactly 94:19 on the clock. MIND-BLOWN. 🤯 pic.twitter.com/4I8DaDO2tB — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 19, 2023

وحصل بروفيديل على جائزة أفضل حارس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.