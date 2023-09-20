رياضة|إيطاليا

بهدف قاتل.. حارس لاتسيو يخطف الأنظار في الليلة الأولى من دوري أبطال أوروبا (فيديو)

حصل بروفيديل على جائزة أفضل حارس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي

إيفان بروفيديل حارس مرمى نادي لاتسيو الإيطالي
بروفيديل يجري فرحا بعد تسجيل هدف التعادل (رويترز)
20/9/2023-|آخر تحديث: 20/9/202309:15 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

خطف إيفان بروفيديل حارس مرمى نادي لاتسيو الإيطالي الأضواء في الليلة الأولى من دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد بعد أن سجل هدف التعادل لفريقه في الثواني الأخيرة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد في المباراة الأولى بدور المجموعات، أمس الثلاثاء.

وتقدم بروفيديل، 29 عامًا، لمساعدة فريقه خلال تنفيذ ضربة ركنية في آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومن متابعة لكرة عرضية، ارتقى بروفيديل عاليًا وسدد الكرة برأسه لتسكن المرمى، ويطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بتعادل الفريقين 1-1.

وأشاد الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على منصة “إكس” بالحارس الإيطالي، مشيرًا إلى أنه رابع حارس مرمى يسجل هدفًا في تاريخ البطولة.

وتغنّى نادي لاتسيو والدوري الإيطالي عبر حساباتهما الرسمية، بالحارس الذي أنقذ فريقه من الخسارة.

وذكرت شبكة “أوبتا” لإحصائيات كرة القدم، أن آخر حارس مرمى سجل في دوري أبطال أوروبا قبل بروفيديل هو فنسنت إنياما في 29 سبتمبر/أيلول 2010.

أما حساب قناة “إس بي سي” الرياضية فأشار إلى مفارقة غريبة تتعلق ببروفيديل، إذ إنه من مواليد عام 1994 وطوله 1.94 متر، ويرتدي الرقم 94 على ظهره، وسجل في الدقيقة 94:19.

وحصل بروفيديل على جائزة أفضل حارس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل