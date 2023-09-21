في قمة مثيرة.. بايرن ميونيخ يهزم مانشستر يونايتد 4-3 في أبطال أوروبا (فيديو)

في قمة مثيرة شهدت سبعة أهداف، نجح بايرن ميونيخ الألماني في الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 4-3 ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أحرز أهداف بايرن ميونيخ كل من ليروي سانيه في الدقيقة 28 وسيرج غنابري في الدقيقة 32 وهاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 54 وماتيس تيل في الدقيقة 90، وأحرز ثلاثية اليونايتد كل من راسموس هويلوند في الدقيقة 49 وكاسيميرو (هدفين) في الدقيقتين 88 و90.

شهدت المباراة تحوّلات مثيرة بعد أن تقدم البايرن بهدفين مبكّرين في الشوط الأول في الدقيقتين 28 و32 عن طريق سانيه وغنابري، قبل أن ينجح اليونايتد في تضييق الفارق بهدف هويلوند في الدقيقة 49.

وعاد البايرن لتوسيع الفارق عن طريق هاري كين من ضربة جزاء بالدقيقة 54، لكن كاسميرو نجح في تضييق الفارق مجددًا بهدف بالدقيقة 88، ثم عاد البايرن للإبقاء على فارق الهدفين بإحراز ماتيس تيل الهدف الرابع بالدقيقة 90، لكن كاسيميرو نجح مرة أخرى في تضييق الفارق لهدف واحد، وهو الفارق الذي انتهت به المباراة 4-3 لصالح البايرن.

بهذه النتيجة حصد الفريق البافاري أول ثلاث نقاط تصدر بها المجموعة، في حين أصبح الشياطين الحمر في المركز الأخير خلف غالطة سراي التركي وكوبنهاغن الدنماركي ولكل منهما نقطة حصل عليها من التعادل 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.