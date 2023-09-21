في قمة مثيرة.. بايرن ميونيخ يهزم مانشستر يونايتد 4-3 في أبطال أوروبا (فيديو)

في قمة مثيرة شهدت سبعة أهداف، نجح بايرن ميونيخ الألماني في الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 4-3 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أحرز أهداف بايرن ميونخ كل من ليروي سانيه في الدقيقة 28 وسيرج غنابري في الدقيقة 32 وهاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 54 وماتيس تيل في الدقيقة 90، فيما أحرز ثلاثية اليونايتد كل من راسموس هويلوند في الدقيقة 49 وكاسيميرو (هدفين) في الدقيقتين 88 و90.

شهدت المباراة تحوّلات مثيرة بعد أن تقدم البايرن بهدفين مبكّرين في الشوط الأول بالدقيقتين 28 و32 عن طريق سانيه وغنابري، قبل أن ينجح اليونايتد في تضييق الفارق بهدف هويلوند في الدقيقة 49.

وعاد البايرن لتوسيع الفارق عن طريق هاري كين من ضربة جزاء بالدقيقة 54، لكن كاسميرو نجح في تضييق الفارق مجددًا بهدف بالدقيقة 88، ثم عاد البايرن للإبقاء على فارق الهدفين بإحراز ماتيس تيل الهدف الرابع بالدقيقة 90، لكن كاسيميرو نجح مرة أخرى في تضييق الفارق لهدف واحد، وهو الفارق الذي انتهت به المباراة 4-3 لصالح البايرن.

بهذه النتيجة حصد الفريق البافاري أول ثلاث نقاط تصدر بهم المجموعة، فيما أصبح الشياطين الحمر في المركز الأخير خلف غالطة سراي التركي وكوبنهاغن الدنماركي ولكل منهما نقطة حصلا عليها من التعادل 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.