المنتخبات العربية تحافظ على مواقعها في تصنيف الـ”فيفا”

حافظت معظم الدول العربية على مواقعها بالتصنيف الجديد للمنتخبات الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وبالنسبة لأول 10 منتخبات عربية من حيث التصنيف، تصدّر المنتخب المغربي القائمة عربيًا وإفريقيًا أيضًا، وتقدّم مركزًا واحدًا في التصنيف العالمي ليصبح في المركز 13 بعدما كان بالمركز 14 في التصنيف الصادر في شهر يوليو/تموز الماضي.

وجاء المنتخب التونسي في المركز الثاني عربيًا والثالث إفريقيًا، وحل في المركز 29 عالميًا متقدمًا مركزين عن ترتيبه السابق.

وفي المركز الثالث جاء منتخب الجزائر وحل في المرتبة الرابعة إفريقيًا و34 عالميًا، ليتراجع مركزًا واحدًا عن ترتيبه السابق بتصنيف يوليو الماضي.

أما المنتخب المصري فجاء في المركز الرابع عربيًا والخامس إفريقيًا، وفي المرتبة 35 عالميًا، ليتراجع مركزًا واحدًا عن موقعه السابق.

التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola #FIFARanking 🇵🇹🇦🇷 البرتغال تتسلق المراتب، بقاء الأرجنتين في الصدارة، وتقدّم ملحوظ لغينيا بيساو وألبانيا تقدم المغرب 🇲🇦 وكولومبيا والدنمارك واليابان داخل المراكز العشرين الأولى. تفاصيل ✍👈 https://t.co/wgk6EaJxV9 pic.twitter.com/14DG3CelBB — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 21, 2023

وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس عربيًا و57 عالميًا، ثم المنتخب القطري في المركز السادس عربيًا و61 عالميًا، بعده المنتخب العراقي في المركز السابع عربيًا و69 عالميًا.

وجاء منتخب الإمارات في المركز الثامن عربيًا و70 عالميًا، ثم الأردني في المركز التاسع عربيًا و84 عالميًا، وأخيرًا المنتخب البحريني في المركز العاشر عربيًا و86 عالميًا.

فيما لم يتغير التصنيف بالنسبة للخمسة منتخبات الأوائل، حيث حافظ المنتخب الأرجنتيني على الصدارة، وجاء في المركز الثاني المنتخب الفرنسي ثم المنتخب البرازيلي ثم الإنجليزي ثم البلجيكي.