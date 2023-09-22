محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على لاسك لينز النمساوي 3-1 في الدوري الأوروبي (فيديو)

نجح ليفربول الإنجليزي في قلب تأخره بهدف أمام مضيفه لاسك لينز النمساوي إلى الفوز بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

باغت لاسك لينز ضيفه الإنجليزي بهدف مبكر في الدقيقة 14 عن طريق لاعب الوسط فلوريان فليكر من تسديدة قوية إثر تمريرة من ضربة ركنية تلقاها فليكر غير المراقب، وسددها من خارج المنطقة على يمين الحارس الأيرلندي كايمهين كيليهر.

ونجح الفريق النمساوي في الحفاظ على تقدمه طوال الشوط الأول وأول عشر دقائق من الشوط الثاني قبل أن ينجح البرتغالي داروين نونيز في إحراز التعادل من ضربة جزاء بالدقيقة 56.

وفي الدقيقة 63، أضاف البرتغالي لويس دياز الهدف الثاني للريدز عندما تلقى عرضية متقنة من الهولندي ريان غرافينبيرش، أودعها دياز بسهولة في وسط المرمى.

وفي الدقيقة 88 نجح النجم المصري محمد صلاح في إضافة الهدف الثالث بعد دقائق قليلة من مشاركته بديلًا لريان غرافينبيرش.

بهذه النتيجة حصد ليفربول أول 3 نقاط تصدر بها المجموعة، بينما احتل لاسك لينز المركز الرابع والأخير خلف تولوز الفرنسي وسانت جيلواز البلجيكي اللذين تعادلا في مباراتهما، الخميس، بهدف لمثله.