مانشستر سيتي بعشرة لاعبين يهزم نوتينغهام فورست 2-صفر ويحافظ على صدارة الدوري (فيديو)

واصل مانشستر سيتي انتصاراته والحفاظ على العلامة الكاملة بالفوز بجميع مبارياته بالدوري الإنجليزي، وتغلب على ضيفه نوتينغهام فورست بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، بملعب الاتحاد ضمن الجولة السادسة للبطولة.

وأحرز هدفي الفوز الإنجليزي فيل فودين في الدقيقة السابعة، والنرويجي إيرلينغ هالاند بالدقيقة 14.

بهذه النتيجة واصل السيتي صدارته للقمة برصيد 18 نقطة، أما نوتينغهام فورست فقد بقي بشكل مؤقت في المركز العاشر برصيد سبع نقاط.

لعب السيتي الشوط الثاني كاملا بعشرة لاعبين بعدما قام الحكم أنتوني تايلور بطرد اللاعب الإسباني رودريغو هيرنانديز في الدقيقة الأولى من الشوط لاعتدائه على أحد لاعبي نوتينغهام فورست.

ومنح النقص العددي لفريق السيتي الفرصة للفريق الضيف لمبادلة صاحب الأرض الضغط والهجوم، إلا أن تألق الحارس البرازيلي إديرسون ومن أمامه خط الدفاع حال دون نجاح نويتنغهام فورست في تسجيل أي أهداف، لتنتهي المباراة بفوز السيتي بهدفين نظيفين.