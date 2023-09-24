الشغب يلغي مباراة أياكس وفينوورد والشرطة الهولندية تطلق الغاز المسيل للدموع (فيديو)

كان فينورد متقدما 3-صفر عندما قرر الحكم إلغاء المباراة.

ألغى الحكم مباراة أياكس أمستردام وضيفه فينوورد في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، اليوم الأحد، بسبب شغب الجماهير.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري الشغب خارج الملعب.





وحاولت مجموعة من جماهير أياكس اقتحام استاد “يوهان كرويف أرينا” بعد توقف المباراة، مما أدى إلى قيام الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وكتبت الشرطة الهولندية في حسابها في منصة “إكس” أنه “بعد توقف المباراة حاول بعض المشجعين اقتحام المدخل الرئيس للملعب. الشرطة نجحت في استعادة السيطرة”.





وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فينوورد عندما ألقت الجماهير بالألعاب النارية على أرض الملعب ليوقف الحكم المباراة في الشوط الأول.

وبعد استئناف اللعب أنهى الحكم الشوط الأول بتقدم فينوودر حامل اللقب 3-صفر بفضل ثنائية سانتياغو خيمنيز وهدف إيغور باكسياو.

وأوقف الحكم المباراة مرة أخرى بعد نحو 10 دقائق من الشوط الثاني بعد إلقاء الجماهير بالألعاب النارية مرة أخرى.

وقالت رابطة الدوري في بيان “ألغيت المباراة بعد تكرر إلقاء الألعاب النارية على أرض الملعب”، وكان الاتحاد الهولندي قام بتغيير لوائحه في الموسم الماضي بعد تعدد أحداث الشغب في المباريات المحلية.

وقرر الاتحاد إيقاف أي مباراة عند اصطدام أي شيء بحكم أو لاعب، بينما يتوقف اللعب مع عودة اللاعبين إلى غرف الملابس إذا ألقت الجماهير بأشياء دون الاصطدام بلاعب أو حكم، وإذا تكرر الأمر تُلغى المباراة.