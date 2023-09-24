حقق المصارع مصري الأصل إبراهيم غانم الذهبية الأولى لفرنسا في المصارعة الرومانية منذ عام 2014، وذلك بعد أقل من 5 سنوات على تجنيسه.

وتوج غانم الشهير بـ”الونش” بذهبية المصارعة الرومانية وزن 72 كيلوغراما أمس السبت خلال بطولة العالم المقامة في صربيا.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد الفرنسي للمصارعة عبر تويتر، إن إبراهيم أصبح رابع فرنسي يصل إلى قمة المصارعة الرومانية.

💫 IBRAHIM GHANEM devient champion du Monde ! 👑 📊 Il devient le 4️⃣e Français 🇫🇷 à atteindre le sommet de la lutte gréco-romaine, rejoignant ainsi le prestigieux groupe comprenant Patrice MOURIER, Yvon REIMER et Mélonin NOUMONVI 🤩. pic.twitter.com/LGAs9vP0Io — FranceLutte (@FFLutte) September 23, 2023

وهرب غانم عام 2017 أثناء عودته مع بعثة المنتخب المصري من بطولة العالم للشباب تحت 23 عامًا في بولندا، حيث هبطت البعثة في مطار باريس قبل العودة للقاهرة، وذلك بسبب أزمة واجهته مع اتحاد المصارعة المصري.

ليس الوحيد

يشار إلى أن هذه ليست الواقعة الوحيدة في سجل اتحاد المصارعة المصري، إذ شهدت الفترة الماضية هروب أكثر من لاعب، منهم أحمد بغدودة المصارع الحائز على المركز الثاني في بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية في وزن 63 كيلوغرامًا، التي أقيمت في تونس.

وفي 2022 هرب محمد عصام لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية تحت 17 سنة خلال معسكر المنتخب ببطولة العالم للناشئين في إيطاليا.

وفي 2017 هرب أحمد حسن بوشا لاعب منتخب الشباب للمصارعة الحرة، بعد المشاركة ببطولة العالم في فنلندا، وبعد ذلك بعامين هرب شقيقه حسن أيضًا خلال بطولة العالم في المجر، وفي 2016 هرب المصارع طارق عبد السلام إلى بلغاريا.

وعادةً ما يرجع أهالي المصارعين ذلك إلى انخفاض الدخل، وعدم تلقي الحد الأدنى من الدعم المالي الذي يوفر الاحتياجات الأساسية، وهو ما ينفيه مسؤولو الاتحاد.

وكانت آخر هذه الوقائع، هروب اللاعب سيف شكري خلال رحلة عودة المنتخب من معسكر في قيرغيزستان إلى القاهرة. وقال في فيديو بعد هروبه “أنا بطل إفريقيا 5 مرات، ولا أحصل على 1% مما يناله لاعب كرة على مقاعد الاحتياطي في الأهلي أو الزمالك ولا يوجد اهتمام إعلامي بي”.