محمد صلاح يقود ليفربول للفوز 3-1 على وست هام ويسجل رقما جديدا (فيديو)

بهدفه في وست هام، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسهم في تسجيل الأهداف أو صناعتها في 12 مباراة متتالية، مرتين.

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على ضيفه وست هام يونايتد 3-1 ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبادر صلاح بالتسجيل في الدقيقة 16 من ركلة جزاء حصل عليها، ليتقدم ليفربول 1-صفر.

وهذا هو الهدف العاشر لصلاح في 13 مباراة خاضها ضد وست هام، ليتقاسم صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمباريات الفريقين مع الويلزي جون توشاك، لاعب ليفربول السابق.

وتعادل وست هام في الدقيقة 42 عن طريق جارود بوين، قبل أن يسجل الأوروغواياني داروين نونيز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 60.

وعزز البرتغالي ديوجو جوتا، الذي شارك كبديل، تقدم ليفربول بعدما أضاف الهدف الثالث للفريق الأحمر في الدقيقة 85.

وبهدفه الذي سجله في مرمى وست هام، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسهم تهديفيًا سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف في 12 مباراة متتالية، مرتين، إذ سبق له تحقيق ذلك في المدة بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2021.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 16 نقطة في المركز الثاني بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.

في المقابل توقف رصيد وست هام الذي نال خسارته الثانية على التوالي، عند 10 نقاط في المركز السابع.