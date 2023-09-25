أتلتيكو مدريد يهزم الريال ويفوز بديربي العاصمة (فيديو)

حسم أتلتيكو مدريد مواجهة ديربي مدينة مدريد أمام غريمه الريال، بالتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب ميتروبوليتانو بالجولة السادسة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وألحق أتليتكو أول هزيمة للريال بالليغا هذا الموسم، وحصد 3 نقاط غالية رفع بها رصيده إلى 10 نقاط وتقدم للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد الريال عند 15 نقطة، وتراجع للمركز الثالث خلف برشلونة المتصدر وجيرونا الوصيف.

جاءت أهداف أتلتيكو مدريد الثلاثة بسيناريو واحد من ضربات رأس ومن عرضيات من الجبهة اليسرى، أحرز الهدف الأول ألفارو موراتا في الدقيقة الرابعة، وأنطونيو غريزمان في الدقيقة الثامنة عشرة، وفي الدقيقة الخامسة والثلاثين أحرز توني كروس هدف الريال الوحيد بتسديدة من خارج المنطقة، وأضاف موراتا هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث في الدقيقة السادسة والأربعين.