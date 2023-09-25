عقد محمد صلاح.. دراسة في جامعة هارفارد تكشف كواليس مفاوضات النجم المصري مع ليفربول

أصبحت كواليس مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي موضوع دراسة جامعية في كلية هارفارد للأعمال التابعة لجامعة هارفارد الأمريكية المرموقة.

ونشر صلاح ووكيل أعماله رامي عباس عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تشير إلى أن كلية هارفارد للأعمال أصدرت ورقة بحثية لتفاصيل المفاوضات بين ليفربول ووكيل النجم المصري لتجديد عقده في صيف 2022.

بدورها، شاركت أستاذة كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد أنيتا إلبيرس عبر حسابها على منصة إكس صورة للدراسة التي كانت جزءا منها بالتعاون مع الباحث المصري طاهر المعتز بالله، وأشارت إلى أنها أطروحة مميزة، موجهة الشكر إلى كل من صلاح وعباس وكل من أسهم في خروجها بهذا الشكل.

وقال الكاتب والباحث المصري المعتز بالله “عام 2020 كتبت حلقة لبرنامج الدحيح عن صلاح ولكن للأسف الحلقة كانت ضعيفة ولا يوجد بها معلومات جديدة فرُفضت، ودعوت الله أن يكتب لي اللقاء وفرصة الكتابة عنه مرة أخرى ولم أتخيل أن الدعوة ستقبل، وأنني سأكتب قصته بعد معرفة تفاصيلها منه”.

وأضاف المعز بالله “وراء الحب والكره، هناك مساحة شاسعة للتعلم، وقصة محمد فيها دروس أعمق وأهم بكثير من المعروف والمتداول. سعيد أن قصة شاب مصري، عربي، من منطقة العالم لا يعرف عنها غير الحروب والمشاكل، ستدرس في كليات إدارة الأعمال حول العالم. شاب يقينه فاق امكانياته”.

هل شككتم لحظة في ذلك؟ 👀 الملك المصري @MoSalah يحدثكم بنفسه 👑❤️ pic.twitter.com/SB49S1j517 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022

ما الذي جاء في الدراسة؟

ومما جاء في الدراسة حوار بين صلاح ووكيله، يعبر فيه الأخير عن خشيته من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن العقد الجديد، ويراه بعيدا عما يريدونه، حيث قال للاعب المصري “لن يعطونا ما نريد”.

كان ذلك في يونيو/حزيران 2022، وكان صلاح أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم يجري مكالمة هاتفية مع وكيله، وقد أطلعه عباس على المناقشات الجارية مع ليفربول، حيث كان صلاح في مصر لقضاء إجازة قصيرة بعد موسم ناجح مع ليفربول توج فيه بلقب هداف الدوري بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

وتطرقت الدراسة إلى تفاصيل مفاوضات العقد النهائي مع ليفربول في صيف 2023، رغم أنه أخذ وقتا طويلا لكن صلاح كان متفائلا بأن ناديه الإنجليزي سيقدم عرضا مرضيا له.

وأشارت الدراسة إلى أن عباس عمل خلف الكواليس بشكل كبير وعمل مع صلاح في خلال فترة ليفربول وفترات سابقة مع روما وفيورنتينا، وقال صلاح عنه “نحن شركاء وأعلم أنه سيفعل دائمًا ما هو الأفضل بالنسبة لي”.

وأعلن ليفربول، في 1 يوليو/تموز 2022، عن الاتفاق مع الدولي المصري صاحب 31 عاما على توقيع عقد جديد طويل الأمد مع النادي، دون تحديد مدته وتفاصيله المالية.