فرنسا.. اليمين المتطرف يهاجم بنزيما بسبب ارتدائه الزي السعودي

تفاعل ناشطون وسياسيون فرنسيون مع التصريحات التي أطلقها رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا، وهاجم فيها نجم ريال مدريد السابق واتحاد جدة الحالي كريم بنزيما، ووصفه بـ”الإسلامي”، بسبب ارتدائه الزي العربي خلال الاحتفالات باليوم الوطني للسعودية.

ورد بارديلا على سؤال متابعي برنامج “بي أف أم بوليتيك”، عبر قناة “بي أف أم”، حول ما إذا كان ارتداء بنزيما للزي الوطني السعودي قد صدمه، ليجيب قائلا “هو إسلامي ويريد نمط حياة إسلامية ولذلك ذهب إلى السعودية”.

واعتبر بارديلا أن بنزيما كان صريحا بشأن ميوله الإسلامية حين ذكر أكثر من مرة أنه من الجيد العيش في بلد مسلم.

وتساءل ناشطون ومدونون حول ما إذا كان بارديلا سيجرؤ على قول الكلام نفسه تجاه نجوم الرياضة والشخصيات السياسية البارزة وقادة الدول الذين ارتدوا الزي السعودي واحتفوا باليوم الوطني هناك.

وقال الناشط والصحفي كميل عبد الرحمن “يتظاهر الصحفيون بالصدمة من إجابات بارديلا، في حين أن هذه القناة مصممة خصيصًا لإعطاء صوت لجميع العنصريين في فرنسا، وطرح عليهم هذا النوع من الأسئلة التي لا تخدم أي غرض آخر سوى تعويد مشاهديهم على أن يكونوا مثل بارديلا، حلقة الوصل المباشرة بين مسلم وإرهابي”.

وتساءل الناشط والمدون نبيل عبر حسابه على منصة إكس مستغربا من توجه الإعلام الفرنسي نحو هذا النوع من الموضوعات، بالرغم من أن فرنسا تعج بالأزمات الاقتصادية والسياسية.

وقال المدون نيكولا فيلاس بواس “شكرا لك بارديلا على المساهمة في ملفات الأشخاص المطلوبين”، وأعاد نشر صورة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، وأسطورة كرة القدم كرستيانو رونالدو بالزي السعودي.

وأعرب النجم الفرنسي لنادي اتحاد جدة السعودي في وقت سابق عن سعادته بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني بالمملكة.

وقال في تسجيل مصور نشره نادي الاتحاد عبر صفحته على منصة إكس “أشعر بالسعادة بهذه الأشياء التقليدية. أشعر بالسعادة والثقة. بالطبع من الجيد أن يكون لدينا هذا الاحتفال هنا”.

واحتفل عدد من نجوم العالم باليوم السعودي، وظهر النجم البرتغالي لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو وزميله السنغالي ساديو ماني بالزي السعودي، وأديا العرضة السعودية.

وارتدى النجم الإنجليزي ومدرب الاتفاق ستيفن جيرارد الزي الوطني في مشاركة منه للشعب السعودي في احتفالاته الوطنية.

