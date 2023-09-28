جيرونا يعتلي قمة “الليغا” بفوز مثير على فياريال (فيديو)

اعتلى جيرونا صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفوزه الصعب، مساء الأربعاء، على مضيفه فياريال 2-1 ضمن الجولة السابعة من البطولة.

احتاج جيرونا لريمونتادا من أجل العودة بالنقاط الثلاث من معقل فياريال “لاسيراميكا”، بعد أن تأخر في النتيجة بهدف سجله قائد الوسط دانيال باريخو من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

وأجرى المدير الفني الإسباني لنادي جيرونا ميشيل سانشيز تغييرين في الدقيقة 53 لتعديل أداء فريقه في النواحي الهجومية، فأشرك الثنائي يان كوتو وبورتو بدلًا من آرناو مارتينيز وإيفان مارتن.

وتمكّن المهاجم الأوكراني آرتيم دوفبيك من تسجيل هدف التعادل لجيرونا عند الدقيقة 56 بعد تلقيه تمريرة حاسمة من صانع الألعاب البرازيلي الواعد سافيو موريرا دي أوليفيرا.

ونجح المدافع الإسباني الشاب إريك غارسيا من إحراز هدف الفوز بعد تمريرة متقنة من لاعب الوسط أليكس غارسيا.

وبذلك، ارتفع رصيد جيرونا، الذي حقق فوزه السادس هذا الموسم مقابل تعادل وحيد، إلى 19 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد، قبل مباراتهما المرتقبة الأسبوع المقبل.

في المقابل، توقف رصيد فياريال، الذي نال خسارته الرابعة مقابل انتصارين وتعادل وحيد عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.