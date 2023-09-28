ريال مدريد يهزم لاس بالماس ويحافظ على المركز الثاني في الدوري الإسباني (فيديو)

فاز ريال مدريد على ضيفه لاس بالماس بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الأسبوع السابع من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذا عاد ريال مدريد إلى طريق الانتصارات بعد تعرضه لخسارة مذلة من جاره أتلتيكو مدريد في الجولة السابقة من البطولة.

وافتتح الريال التسجيل عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وشهدت المباراة عودة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى تشكيلة الريال، وشارك بديلًا في الشوط الثاني من اللقاء.

وتعرض النمساوي ديفيد ألابا لإصابة اضطرته لمغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول.

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة، إلى 18 نقطة في المركز الثاني، في حين توقف رصيد لاس بالماس، الذي نال خسارته الرابعة في المسابقة مقابل فوز وحيد وتعادلين، عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.