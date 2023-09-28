قضية “نيغريرا”.. برشلونة الإسباني في مهب الريح بسبب فضيحة الرشوة

يتم التحقيق في مزاعم بتقديم مسؤولي برشلونة أكثر من 7 ملايين دولار لنيغريرا على مدار ما يقرب من 18 عاما

داهمت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، مقر لجنة الحكام باتحاد كرة القدم المحلي ضمن تحقيقاتها في قضية تقديم نادي برشلونة رشوة إلى إنريكيز نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد.

وكان قاضي التحقيق قد سبق واتهم في مذكرته الأطراف التي تم التحقيق معهم بالرشوة، التي تندرج تحت بند الفساد الرياضي في القانون الإسباني، وضمت قائمة المتهمين الرئيسين السابقين لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، إضافة إلى نيغريرا.

وكانت القضية قد تفجرت منذ أشهر قليلة، بعد أن توصلت السلطات الإسبانية لمعلومات تفيد بقيام مسؤولين في نادي برشلونة بتقديم مبالغ مالية تقدر بأكثر من 7 ملايين دولار أمريكي لنيغريرا على مدار ما يقرب من 18 عامًا، إلى أن رحل من لجنة الحكام.

وحسبما أشارت صحيفة (سبورت) الكتالونية، فإنه ربما يكون نيغريرا قد حصل على الأموال بشكل مباشر أو عن طريق الشركة المملوكة لنجله.

وعلى الرغم من أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار نهائي باتهام مسؤولي برشلونة، إلا أن القضية أثارت العديد من التكهّنات بشأن مستقبل برشلونة ومسؤوليه في حال صدور أحكام نهائية ضدهم، التي قد تصل إلى احتمال استبعاد برشلونة من دوري أبطال أوروبا في حالة إدانة النادي رسميًا، هذا بخلاف سجن المسؤولين الذين يثبت تورطهم في القضية.