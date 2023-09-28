“ميسي زيدان بيكهام”.. صورة تاريخية تجمع أساطير الكرة الثلاثة في نهائي كأس أمريكا (شاهد)

ليونيل ميسي وزين الدين زيدان وديفيد بيكهام، 3 من أساطير كرة القدم جمعتهم صورة حصلت على تداول واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ديفيد بيكهام، رفيق زيدان سابقًا في ريال مدريد الإسباني ومالك نادي انتر ميامي الذي يلعب له ميسي، الصورة على حسابه في “إنستغرام”.

صورة تاريخية

كما نشر النجم الفرنسي زين الدين زيدان صورة للقائه مع بيكهام وميسي على حسابه في “إنستغرام”.

ووصف مستخدمو مواقع التواصل وحسابات رياضية الصورة بالتاريخية لجمعها بين الأساطير الثلاثة.

وتم التقاط الصورة على هامش نهائي كأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم بين انتر ميامي وهيوستن دينامو، أمس الأربعاء.

والتقى زيدان بصديقه السابق بيكهام قبل بداية اللقاء على أرضية الملعب، والتقطا صورة تذكارية نشرها الحساب الرسمي للبطولة على منصة “إكس”.

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ولم يشارك ميسي في المباراة، وهي الرابعة التي يغيب عنها مع إنتر لمعاناته من إصابة عضلية منذ عودته من الفترة الدولية مع منتخب الأرجنتين في وقت سابق هذا الشهر.

وخسر إنتر ميامي المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

وقاد ميسي فريقه للفوز بكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي الشهر الماضي، عقب تسجيله 10 أهداف في المسابقة.