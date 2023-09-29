ما سر ارتباط اسم زيدان بنادي مارسيليا الفرنسي؟

أنباء عن عودة زيدان إلى عالم التدريب.. وهذه هي الأندية المرشحة للاستفادة من خدماته

قفز اسم الفرنسي الشهير زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق إلى الواجهة بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الأخيرة، وذلك بعدما ارتبط اسمه بتدريب أكثر من فريق لأندية يقال إنها تبحث عن مدرب جديد.

وكان على رأس هذه الأندية ريال مدريد الإسباني الذي قيل إنه يفكر في التعاقد مع زيدان خلفًا للمدرب الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي ترددت أنباء عن رحيله من النادي الملكي في أعقاب الخسارة الكبيرة 1 – 3 التي تلقاها الفريق مؤخرًا بالدوري أمام جاره أتلتيكو في الجولة السادسة للدوري الإسباني لكرة القدم، وارتباط اسمه بتدريب المنتخب البرازيلي العام المقبل.

كما ارتبط اسم زيدان بالنادي الفرنسي مارسيليا والذي قرر إقالة مدربه الإسباني مارسيلينو عقب الخسارة الثقيله برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان بالجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

ورغم أن مارسيليا كان قد استقر قبل يومين على تعيين الإيطالي جينارو جاتوزو مدربًا للفريق، إلا أن البعض ربط بين الزيارة المنتظرة لزيدان إلى السعودية والأنباء المتداولة عن وجود نيّة لدى صندوق الاستثمار السعودي لشراء نادي مارسيليا، بأن هذه الزيارة قد تكون بهدف تعيين زيدان مدربًا لمارسيليا، وهو ما نفاه النادي الفرنسي لاحقًا بتعاقده مع المدرب الإيطالي جاتوزو.

بدورها تحدثت إذاعة “فرانس بلو” الجمعة، عن وجود اتصالات بين زيدان ومستثمرين سعوديين في الفترة الماضية لتعيينه مديرًا عامًا للنادي الفرنسي، وليس مدرّبًا، حال قيامهم بشراء النادي.

وأشارت الإذاعة إلى موافقة زيدان على تولّي المنصب بشرط تخصيص 300 مليون يورو لإعادة بناء الفريق، فضلًا عن منحه صلاحيات واسعة للإشراف على النادي وتعاقداته الجديدة.

يشار إلى أن زيدان رفض عدة عروض تدريبية منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني في يوليو/تموز 2021.