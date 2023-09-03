أرسنال يهزم مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة (فيديو)

في واحدة من أقوى المباريات وأكثرها إثارة، حقق الأرسنال فوزًا غاليًا على ضيفه مانشستر يونايتد بالجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

تقدّم اليونايتد بهدف عن طريق مهاجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة 27، بعده بدقيقة واحدة نجح النرويجي مارتن أوديغارد في إدراك التعادل.

واستمر التعادل حتى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع الذي شهد سيناريو مجنونًا أحرز فيه الغانرز هدفيه الثاني والثالث.

ففي الدقيقة 96 نجح الإنجليزي ديكلان رايس في إحراز الهدف الثاني، وفي الدقيقة 101 تمكن البرازيلي غابرييل جيسوس من إضافة الثالث.

وشهدت المباراة موقفًا طريفًا عندما انصرف عدد كبير من جماهير أرسنال بعد أن أصابهم اليأس من فوز فريقهم خصوصًا عندما نجح اليونايتد في إحراز هدفه الثاني عن طريق الأرجنتيني أليخاندرو غارناتش، وهو الهدف الذي تم إلغاؤه للتسلل، ثم كانت المفاجأة في تمكن أرسنال من إضافة هدفين متتالين ليخرج فائزًا بالمباراة 3-1.

بهذا الفوز أصبح رصيد الأرسنال 10 نقاط وتقدم للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.