صلاح يسجل وليفربول يواصل انتصاراته بثلاثية في أستون فيلا بالدوري الإنجليزي (فيديو)

ارتفع رصيد ليفربول، الذي خاض مباراته رقم 300 تحت قيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى 10 نقاط في المركز الثالث.

حقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما فاز 3-صفر على أستون فيلا، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة من المسابقة.

وافتتح المجري دومينيك سوبوسلاي التسجيل مبكرًا لليفربول في الدقيقة الثالثة، بعد أن أطلق تسديدة هائلة بقدمه اليسرى من حافة منطقة الجزاء.

وانضم سوبوسلاي إلى ليفربول هذا الصيف لدعم خط الوسط.

وجاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعد أن تلقى نونيز تمريرة من صلاح، وسدد كرة قوية ارتدت من القائم نحو ماتي كاش مدافع فيلا الذي فشل في إبعادها، وسجلها في مرماه بالخطأ في الدقيقة 22.

وعزز النجم الدولي المصري محمد صلاح تقدم ليفربول بتسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 55 بعدما تابع ضربة رأس من نونيز، عقب ركلة ركنية.

وهذا هو الهدف الثاني لصلاح في المسابقة خلال الموسم الحالي، وبهذا الهدف يرفع صلاح، الذي كان محورًا لتكهنات وسائل الإعلام حول إمكانية انتقاله في صفقة ضخمة إلى نادي الاتحاد السعودي، رصيده إلى 188 هدفًا في مسيرته مع ليفربول.

بهذا الفوز يتقدم ليفربول، الذي فاز عشر مرات في آخر 12 مواجهة أمام أستون فيلا، إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة.

أما أستون فيلا فتجمد رصيده عند 6 نقاط، من انتصارين وخسارتين، يحتل بها المركز الحادي عشر.