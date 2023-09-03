رياضة

“فيديو” طريف لاستقبال جماهير “نانت” الفرنسي نجل المهاجم المصري مصطفى محمد (فيديو)

انتشر مقطع "فيديو" يظهر تفاعل مشجعي نانت مع الطفل عدي، نجل اللاعب المصري المتألق مع فريقه في فرنسا
3/9/2023-|آخر تحديث: 3/9/202309:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استقبلت جماهير نادي نانت الفرنسي، نجل المهاجم المصري مصطفى محمد، بطريقة جميلة في ملعب الفريق “لا البوجوار”، يوم لقاء الفريق مع ضيفه أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانتشر مقطع “فيديو” على منصة “إكس” السبت، يظهر تفاعل مشجعي نانت مع الطفل عدي، نجل اللاعب المصري الذي سجّل 4 أهداف في أول 4 مباريات في الدوري هذا الموسم.

وظهر في اللقطة المتداولة، عدي وهو يتجه بالكرة نحو المرمى، ثم سددها وسط تفاعل كبير واحتفال من الجماهير ملأ المدرجات.

وواصل الدولي المصري تألقه مع نانت أمام مارسيليا، حيث أدرك التعادل لفريقه الذي طُرد مدافعه باستيان ميوبيو في الدقيقة 9 من المباراة، وسجّل هدفه الرابع هذا الموسم ليعتلي صدارة هدافي الدوري الفرنسي، الذي عادله مهاجم موناكو وسام بن يدر، السبت.

وكان مصطفى محمد قد حصل على جائزة أفضل لاعب في نادي نانت عن شهر أغسطس/آب الماضي، التي حصل عليها بتصويت الجمهور بنسبة 82% من الأصوات.

المصدر : وكالات