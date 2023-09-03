فيديو طريف لاستقبال جماهير نانت الفرنسي نجل المهاجم المصري مصطفى محمد (فيديو)

استقبلت جماهير نادي نانت الفرنسي، نجل المهاجم المصري مصطفى محمد، بطريقة جميلة في ملعب الفريق “لا البوجوار”، يوم لقاء الفريق مع ضيفه أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانتشر مقطع فيديو على منصة “إكس” السبت، يظهر تفاعل مشجعي نانت مع الطفل عدي، نجل اللاعب المصري الذي سجل 4 أهداف في أول 4 مباريات في الدوري هذا الموسم.

🥰 Le public de la Beaujoire offre la joie d'un but au fils de Mostafa Mohamed ! Quelle belle image. #FCNOM pic.twitter.com/MpL6H4K7JP — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 1, 2023

وظهر في اللقطة المتداولة، عدي وهو يتجه بالكرة نحو المرمى، ثم سددها وسط تفاعل كبير واحتفال من الجماهير ملأ المدرجات.

وواصل الدولي المصري تألقه مع نانت أمام مارسيليا، حيث أدرك التعادل لفريقه الذي طُرد مدافعه باستيان ميوبيو في الدقيقة 9 من المباراة، وسجل هدفه الرابع هذا الموسم ليعتلي صدارة هدافي الدوري الفرنسي، الذي عادله مهاجم موناكو وسام بن يدر السبت.

وكان مصطفى محمد قد حصل على جائزة أفضل لاعب في نادي نانت عن شهر أغسطس/آب الماضي، والتي حصل عليها بتصويت الجمهور بنسبة 82% من الأصوات.