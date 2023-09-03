قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، أصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ يسجل 850 هدفاً في المباريات الرسمية، بحسب إحصائها.

وسجل رونالدو أمس السبت، هدفًا خلال لقاء فريقه النصر مع نادي الحزم في الدوري السعودي للمحترفين (روشن)، في مباراة شهدة فوزًا عريضًا للنصر بـ5 أهداف مقابل هدف وحيد.

وبذلك وصل النجم البرتغالي إلى الرقم 850 هدفًا في المباريات الرسمية على صعيد الأندية والمنتخب.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن رونالدو أصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في المباريات الرسمية في تاريخ كرة القدم.

وسجل رونالدو بقميص منتخب البرتغال 123 هدفاً ومع فريق ريال مدريد الإسباني 450 هدفاً ومع مانشستر يونايتد 145 هدفاً، كما سجل 101 عندما كان يرتدي قميص فريق يوفينتوس الإيطالي و5 أهداف مع فريق سبورتينغ لشبونة و26 هدفاً مع فريقه الحالي النصر السعودي.

وسبق وحطم النجم البرتغالي العديد من الأرقام القياسية، كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات بـ120 هدفًا، وأفضل هداف في تاريخ كأس أوربا بـ14 هدفًا، وأكثر عدد من الأهداف المسجلة في تاريخ دوري أبطال أوربا: 140 (باستثناء الدور التمهيدي)، وأكثر مَن سجل أهدافًا في نسخة واحدة من دوري أبطال أوربا 17 موسم 2013-2014.

⚽️💥 Sexto gol de Cristiano en los últimos tres partidos de la Liga saudí 🔝 El portugués no se cansa de marcar a sus 38 años… tremendo pic.twitter.com/bs5T07HvGo — MARCA (@marca) September 2, 2023