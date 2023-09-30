التونسية أنس جابر تحرز اللقب الخامس في مسيرتها للتنس

أحرزت التونسية أُنس جابر المصنفة سابعة عالميًّا لقب دورة نينغبو الصينية 250 لكرة المضرب المقامة على أرض صلبة، بفوزها الساحق على الروسية الواعدة ديانا شنايدر 6-2 و6-1 السبت في النهائي.

وهذا هو اللقب الخامس في مسيرة أُنس جابر والثاني هذا العام بعد تشارلستون الأمريكية والأول على أرض صلبة، وذلك بعد أن انتهى مشوارها عند الدور ثمن النهائي لدورة غوادالاخارا المكسيكية الألف، وقبلها عند الحاجز الأول لدورة سان دييغو الأمريكية.

وخاضت جابر المباراة النهائية 13 في مسيرتها الاحترافية والثالثة هذا الموسم بعدما توجت بطلة لدورة تشارلستون في إبريل/نيسان الماضي، وخسرت بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، مطلع يوليو/تموز الماضي.

ويُعدّ أبرز إنجاز لجابر (29 عاما) حلولها وصيفة في بطولتي ويمبلدون (2022 و2023) وفلاشينغ ميدوز (2022).

من جهتها، خاضت شنايدر (19 عاما) المصنفة 85 عالميًّا، النهائي الأول في مسيرتها الاحترافية.