ليفربول يهدر فرصة تصدُّر البريميرليغ بالخسارة من توتنهام (فيديو)

تمكن فريق توتنهام من تحقيق فوز مهم على ليفربول في مباراة القمة للجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجَّل هيونغ مين سون هدف التقدم لصالح فريق توتنهام في الدقيقة 39 من المباراة.

واستطاع كودي جاكبو تعديل النتيجة لفريق ليفربول وإحراز هدف التعادل في الوقت بدلًا من الضائع في الشوط الأول.

وعندما بدت المباراة في طريقها إلى التعادل، وضع ماتيب الكرة بالخطأ في مرماه، ليقفز فريق المدرب أنجي بوستيكوغلو إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

ويملك ليفربول 16 نقطة بعد تلقيه أول هزيمة هذا الموسم، متأخرًا بنقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب، ونقطة واحدة عن أرسنال ثالث الترتيب، ليهدر فرصة اعتلاء صدارة ترتيب البريميرليغ.

وشهدت المباراة حالتي طرد من فريق ليفربول لكل من كورتيس جونز في الدقيقة 26 ودييغو جوتا في الدقيقة 69.