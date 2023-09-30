مانشستر سيتي يتلقى أول خسارة في البريميرليغ (فيديو)

تلقى مانشستر سيتي هزيمته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد سقوطه أمام مضيفه ولفرهامبتون بهدف لهدفين.

وأنهى ولفرهامبتون الشوط الأول متقدمًا بهدف سجَّله روبن دياز، لاعب مانشستر سيتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 13. وفي الشوط الثاني، تمكن مانشستر سيتي من تعديل النتيجة بهدف أحرزه جوليان ألفاريز في الدقيقة 58، إلا أن ولفرهامبتون سجَّل الهدف الثاني في الدقيقة 66 عن طريق هوانغ هي تشان.

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا. وأصبحت هذه الخسارة الأولى لمانشستر سيتي، بعدما حقق الفوز في المباريات الست السابقة.

في المقابل، أصبح هذا الانتصار هو الثاني لولفرهامبتون في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مباراة. وغاب عن صفوف مانشستر سيتي في المباراة، لاعب وسطه رودري بسبب الإيقاف، مما ترك تأثيرًا سلبيًّا كبيرًا على أداء الفريق.

وذكرت شبكة إحصائيات (أوبتا) “منذ أن خاض لاعب الوسط الإسباني رودري مباراته الأولى في البريميرليغ مع مانشستر سيتي في أغسطس/آب 2019، خسر الفريق 5 من 15 مباراة غاب عنها اللاعب في المسابقة، مقابل 9 انتصارات وتعادل واحد”.

في المقابل، خاض مانشستر سيتي بوجود رودري 67 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خسر 5 منها فقط، مقابل 53 انتصارًا و9 تعادلات.