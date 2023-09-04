حصاد الجولة الخامسة من الدوري السعودي.. النجوم يشعلون الصراع ورونالدو يواصل التوهج

اختتمت، السبت، مباريات الجولة الخامسة للدوري السعودي (روشن)، وكعادة البطولة هذا الموسم التي انطلقت ساخنة جدًا في ظل ضم الأندية لأعداد كبيرة من كبار نجوم الكرة العالميين، فقد شهدت الجولة منافسة حامية بالمباريات جميعها.

لكن السخونة بلغت ذروتها في مباراة الديربي التي جمعت بين الهلال والاتحاد، وهي المباراة التي انتهت بفوز الهلال 4-3، ولم تخل الجولة من المفاجآت كان أبرزها فوز الخليج أحد الأندية الصاعدة على الشباب بثلاثة أهداف لهدف، أما النصر أحد الكبار فقد حقق فوزًا سهلًا وكبيرًا على الحزم بخمسة أهداف لهدف.

قمة مجنونة

قمة الأسبوع اسمًا ومتعة تمثلت في ديربي الاتحاد والهلال الذي استضافه استاد الأمير عبد الله الفيصل وشهد تسجيل 7 أهداف، بواقع 4 للهلال و3 لصاحب الأرض الاتحاد.

وعلى الرغم من تقدم الاتحاد في الشوط الأول بنتيجة كبيرة وصلت إلى 3 أهداف مقابل هدف للهلال، إلا أن الأخير نجح بالشوط الثاني في قلب الطاولة وتغيير النتيجة لصالحه، أحرز ثلاثية الاتحاد بالشوط الأول كل من رومارينيو وكريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله، فيما أحرز ميتروفيتش هدف الهلال الوحيد.

وفي الشوط الثاني تمكن الهلال من معادلة النتيجة عن طريق نجم المباراة ميتروفيتش، قبل أن يقتل سالم الدوسري المباراة بالهدف الرابع.

الفوز وضع الهلال على القمة برصيد 13 نقطة متساويًا مع التعاون صاحب المركز الثاني، فيما تراجع الاتحاد للمركز الثالث برصيد 12 نقطة.

رونالدو يصل إلى الهدف 850

في مباراة النصر والحزم التي انتهت بفوز النصر بخماسية، احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما أحرز الهدف رقم 3 في المباراة بهدفه رقم 850 في مسيرته الكبرى، كما تصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 6 أهداف، سجلها في آخر 3 مباريات، متقدمًا بهدف واحد على كل من زميليه السنغالي ساديو ماني والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

ضربة قاسية للأهلي

في حضور نجومه الكبار ميندي ومحرز وفيرمينو، تلقى الأهلي صاحب أفضل انطلاقة هذا الموسم خسارة ثقيلة جدًا أمام مضيفه الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف، فعلى الرغم من تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة السادسة بالنيران الصديقة للسعودي عباس الحسن، إلا أن الفتح نجح في إمطار شباكه بخمسة أهداف، أحرزها فراس البريكان ولوكاس زيلارايان ومراد باتنا (هدفان) وسفيان بن دبكة.

مفاجأة الخليج وضربة الشباب

مفاجأة كبيرة تلك التي شهدتها مواجهة الشباب والخليج، حيث نجح الخليج في تحقيق فوزه الأول على حساب الشباب بثلاثة أهداف لهدف، وهذه هي الخسارة الثالثة في المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن.

وعلى الرغم من لعب الخليج أكثر من 30 دقيقة بعشرة لاعبين بعدما طرد الحكم اللاعب عبد الإله هوساوي بالدقيقة 56، وكان الفريقان متعادلين بهدف لمثله، إلا أن الشباب فشل في استغلال الموقف سواء بتحقيق الفوز أو حتى الحفاظ على التعادل، ليخرج بهزيمة جديدة تضاف لسجل هزائمه المتوالية هذا الموسم التي وضعت الفريق بين فرق المؤخرة.

صحوة التعاون

واصل التعاون نتائجه المتميزة هذا الموسم بعد نجاحه في تحقيق الفوز على ضيفه الوحدة بأربعة لهدف، وهو الفوز الرابع، ليصبح التعاون هو الفريق الوحيد مع الهلال المتصدر الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن، حيث فاز في أربعة وتعادل في واحدة، وعلى الرغم من أن النادي لم يضم أي صفقات كبيرة كما حصل في بعض الأندية، إلا أنه يقدم عروضًا جيدة ونتائج متميزة ترشحه لمنافسة الأندية الكبيرة أصحاب الصفقات الكبرى.