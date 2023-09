فيفا يكشف تفاصيل ومواعيد مراحل التأهل القاري لكأس العالم 2026

يبدأ منتخب الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية وحامل لقب النسخة الأخيرة لكأس العالم 2022 بقطر رحلة التأهل للمونديال القادم 2026 مع أول مباراة في التصفيات تجري بعد 3 أيام حيث تستمر التصفيات حتى الختام بملحق قاري تجري منافساته خلال شهر مارس/آذار 2026.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي الاثنين “ستبدأ المنافسات بثلاث مواجهات نارية، الخميس المقبل، حيث تجمع الأولى بين الأرجنتين والإكوادور، والثانية بين باراغواي وبيرو، والثالثة بين كولومبيا وفنزويلا، بينما تُستكمل مواجهات الجولة الأولى من المباريات في اليوم التالي بمباراتين اثنتين بين أوروغواي وتشيلي، وبين البرازيل وبوليفيا”.

وأضاف “بعد نسخة هي الأكثر نجاحاً بتاريخ البطولة الكروية الأهم التي يُنظّمها الفيفا والتي استضافتها قطر وشهدت كسر العديد من الأرقام القياسية داخل وخارج الملاعب، تأتي نسخة عام 2026 لتحمل معها 48 منتخباً في النهائيات للمرة الأولى على الإطلاق، وستعرف هوية الفريق الفائز بالكأس الغالية بتاريخ 19 يوليو/تموز 2026”.

يُذكر أن الملحق القاري للتصفيات سيجري في موقع واحد خلال شهر مارس 2026، وسيتم بنهايته حسم هوية آخر منتخبين متأهلين للنهائيات.

وصدق المجلس الأهلي للفيفا عام 2017 علي عدد المقاعد المخصصة للاتحادات القارية بواقع 8.5 مقاعد للاتحاد الآسيوي مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري، و9.5 مقاعد لقارة إفريقيا مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري، و6.5 مقاعد لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي مع تأهل منتخبين اثنين للملحق القاري، ومثلهما لاتحاد أمريكا الجنوبية، ومقعد ونصف المقعد لاتحاد أوقيانوسيا مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري، و16 مقعدا لقارة أوروبا.

The countdown is on for the @FIFAWorldCup! ⏳

The road to the 2026 #FIFAWorldCup begins in South America this week, as teams from @CONMEBOL look to secure their place in the final competition.

Everything you need to know about the qualifying process:

— FIFA (@FIFAcom) September 4, 2023