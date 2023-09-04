فيفا يكشف تفاصيل ومواعيد مراحل التأهل القاري لكأس العالم 2026

يبدأ منتخب الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية وحامل لقب النسخة الأخيرة لكأس العالم 2022 بقطر رحلة التأهل للمونديال القادم 2026 مع أول مباراة في التصفيات تجري بعد 3 أيام حيث تستمر التصفيات حتى الختام بملحق قاري تجري منافساته خلال شهر مارس/آذار 2026.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي الاثنين “ستبدأ المنافسات بثلاث مواجهات نارية، الخميس المقبل، حيث تجمع الأولى بين الأرجنتين والإكوادور، والثانية بين باراغواي وبيرو، والثالثة بين كولومبيا وفنزويلا، بينما تُستكمل مواجهات الجولة الأولى من المباريات في اليوم التالي بمباراتين اثنتين بين أوروغواي وتشيلي، وبين البرازيل وبوليفيا”.

وأضاف “بعد نسخة هي الأكثر نجاحاً بتاريخ البطولة الكروية الأهم التي يُنظّمها الفيفا والتي استضافتها قطر وشهدت كسر العديد من الأرقام القياسية داخل وخارج الملاعب، تأتي نسخة عام 2026 لتحمل معها 48 منتخباً في النهائيات للمرة الأولى على الإطلاق، وستعرف هوية الفريق الفائز بالكأس الغالية بتاريخ 19 يوليو/تموز 2026”.

يُذكر أن الملحق القاري للتصفيات سيجري في موقع واحد خلال شهر مارس 2026، وسيتم بنهايته حسم هوية آخر منتخبين متأهلين للنهائيات.

عدد المقاعد

وصدق المجلس الأهلي للفيفا عام 2017 علي عدد المقاعد المخصصة للاتحادات القارية بواقع 8.5 مقاعد للاتحاد الآسيوي مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري، و9.5 مقاعد لقارة إفريقيا مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري، و6.5 مقاعد لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي مع تأهل منتخبين اثنين للملحق القاري، ومثلهما لاتحاد أمريكا الجنوبية، ومقعد ونصف المقعد لاتحاد أوقيانوسيا مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري، و16 مقعدا لقارة أوروبا.

The countdown is on for the @FIFAWorldCup! ⏳ The road to the 2026 #FIFAWorldCup begins in South America this week, as teams from @CONMEBOL look to secure their place in the final competition. Everything you need to know about the qualifying process: — FIFA (@FIFAcom) September 4, 2023

تصفيات آسيا

وذكر فيفا أنه بالنسبة لقارة آسيا، فإن المرحلة الأولى للتصفيات تنطلق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتنطوي على سلسلة من 10 مواجهات ثنائية (ذهاب وإياب) بين 20 منتخباً آسيوياً تتأهل بموجبها 10 فرق إلى المرحلة الثانية التي تدور رحاها بين نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ويونيو/حزيران 2024 وتشمل 9 مجموعات تضمّ كل منها 4 منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

وأوضح فيفا أنه تم الكشف عن تفاصيل المواجهات للدول الـ46 الأعضاء بالاتحاد الآسيوي للعبة بحسب القرعة الخاصة بمرحلتي التصفيات الأولى والثانية، التي استضافت مراسمها العاصمة الماليزية كوالالمبور.

🤩 The first step on Asia's road to #WeAre26! These 20 sides will face off for a place in the second round group stage of 2026 AFC #WCQ.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Vif9J5BbxH — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2023

أما المرحلة الأخيرة من التصفيات فتجري بين سبتمبر/أيلول 2024 ويونيو 2025 وتشمل 3 مجموعات تضمّ كل منها 6 منتخبات، بحيث يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يتنافس المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في ملحق آسيوي.

وتجري منافسات مرحلة المجموعات من الملحق الآسيوي بين أكتوبر ونوفمبر 2025 في موقع واحد، بحيث يتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين من 3 منتخبات، يتأهل المنتخبان صاحبا المركز الأول في المجموعتين إلى كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يتأهل المنتخبان صاحب المركز الثاني في كل مجموعة إلى مواجهة إقصائية واحدة، يبلغ الفائز منها تصفيات الملحق القاري.

تصفيات إفريقيا

بالنسبة لقارة إفريقيا فإنه بموجب القرعة التي جرت في 13 يوليو/تموز الماضي في مدينة أبيدجان الإيفوارية، ستجري المرحلة الأولى من التصفيات بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2025، بحيث يتم تقسيم المنتخبات إلى 9 مجموعات تضمّ كل منها 6 فرق ويتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة.

أما أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني فتتقدم إلى ملحق إفريقي تجرى منافساته في نوفمبر 2025.

ويُلعب الملحق الإفريقي بنمط مواجهتي نصف نهائي منفردتين في موقع واحد ومباراة نهائية واحدة يتأهل الفائز منها إلى الملحق القاري.

The @CAF_online draw results are here! 🔥 🤩 Africa is on the road to #WeAre26! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 13, 2023

أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي

وأوضح “فيفا” أنه بالنسبة لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، فستُشارك منتخبات كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2026 بشكل تلقائي نظراً لكونها تتقاسم استضافة البطولة.

أما المنتخبات الأربعة الأضعف تصنيفاً في الترتيب الدولي لمنتخبات الرجال فسيخوض كل منها مباراتي ذهاب وإياب في مارس 2024، بحيث يتأهل الفائز في كل من هاتين المواجهتين الثنائيتين إلى المرحلة الثانية من التصفيات القارية التي تجري بين يونيو 2024 ويونيو2025.

وتم تقسيم التصفيات إلى 6 مجموعات تضم كل منها 5 منتخبات، بحيث يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة التي تدور رحاها بين سبتمبر ونوفمبر 2025.

أما المرحلة الأخيرة، فتشمل 3 مجموعات تضمّ كل منها 4 منتخبات، بحيث يتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يتأهل أفضل منتخبين احتلا المركز الثاني إلى الملحق القاري.

أمريكا الجنوبية

وفيما يخص اتحاد أمريكا الجنوبية، فسوف تجري المنافسات المؤهلة بنمط دوري تتواجه فيه كل المنتخبات مع بعضها بمباراتي ذهاب وإياب وتُختتم منافساته في سبتمبر 2025، بحيث تبلغ المنتخبات الستة الأفضل بنهايته كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يخوض المنتخب صاحب المركز السابع الملحق القاري.

وأضاف فيفا “تتضمن تصفيات اتحاد أوقيانوسيا التمهيدية على 3 مراحل، تجري الأولى في موقع واحد في سبتمبر 2024 وتتكون من مباراتين فاصلتين بين منتخبات القارة الأربعة الأضعف تصنيفاً في الترتيب الدولي لمنتخبات الرجال، بحيث يتأهل الفائزان من هاتين المباراتين إلى مواجهة حاسمة يبلغ الفائز فيها المرحلة الثانية”.

وأوضح “تم تقسيم المنتخبات الثمانية في المرحلة الثانية إلى مجموعتين تضمّ كل منها 4 منتخبات، وتتنافس بنمط الدوري في أكتوبر ونوفمبر، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة التي تجري منافساتها خلال نافذة المباريات الدولية في موقع واحد في مارس 2025 وبنمط مواجهات نصف نهائي فردية، ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى موقعة حاسمة تحدد هوية الفريق الذي سيتأهل إلى كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يخوض الخاسر الملحق القاري”.

تصفيات أوروبا

وفي القارة العجوز (أوروبا)، تتكون مرحلة المجموعات من 12 مجموعة من 5 أو 4 فرق تتنافس فيما بينها بنمط الدوري بمباراتي ذهاب وإياب بين مارس 2025 ونوفمبر من العام نفسه، بحيث يتأهل متصدرو ترتيب المجموعات الـ12 إلى كأس العالم 2026 مباشرة.

أما أصحاب المركز الثاني في المجموعات بالإضافة إلى المنتخبات الأربعة الأفضل تصنيفاً من دوري الأمم الأوروبية 2024/2025 الذين أنهوا منافسات كأس العالم خارج المركزين الأول والثاني، فسيخوضون ملحقاً أوروبياً تجري منافساته في مارس 2026.

ويتم تقسيم المنتخبات الـ16 فيه إلى 4 مجموعات تمثِّل كل منها مسار تأهل مكوَّن من 4 منتخبات، بحيث يخوض كل منتخب في كل مسار مباراة نصف نهائي واحدة، ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي لكل مسار إلى مباراة حاسمة واحدة تجري في نفس نافذة المباريات الدولية، وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة في كل مسار من المسارات الأربعة إلى كأس العالم 2026.