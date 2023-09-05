تعرف على قرعة كأس العالم للأندية 2023

أجريت قرعة بطولة كأس العالم للأندية بمدينة جدة السعودية اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو.

وأسفرت نتائج القرعة عن وقوع النادي الأهلي المصري في مواجهة الفائز من مباراة الدور الأول يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، التي ستجمع بين اتحاد جدة السعودي المستضيف وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وسيواجه الفائز من تلك المباراة، بطل أمريكا الجنوبية في الدور نصف النهائي، الذي ستتحدد هويته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

أما المباراة الثانية بالدور ربع النهائي، فستجمع كلوب ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، على أن يواجه الفائز منهما مانشستر سيتي بطل أوروبا بنصف النهائي يوم 19 ديسمبر.

وبذلك أبعدت القرعة فريقي الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، في حال تأهل أي منهما، عن طريق مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف النهائي.

وسيحصل بطل نسخة كأس العالم للأندية 2023 على 5 ملايين دولار، والوصيف على 4 ملايين دولار، والمركز الثالث على 2.5 مليون دولار، والرابع على 2 مليون دولار، والخامس على 1.5 مليون دولار، والسادس على مليون دولار، أما المركز السابع والأخير فسيحصل على 500 ألف دولار.

بطولة الـ 16.5 مليون دولار 🤑 5 ملايين دولار للبطل و4 للوصيف 🏆 الجوائز المالية لـ #كأس_العالم_للأندية 2023💰🤩#المونديال_مع_جول | #ClubWC pic.twitter.com/sPfoHLZmK0 — GOAL Arabia (@GoalAR) September 5, 2023

وتُقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية بين 12 و22 ديسمبر/كانون الأول المقبل بمشاركة 7 أندية تمثل أبطال قارات العالم.

وتأتى استضافة السعودية للنسخة العشرين من كأس العالم للأندية، لتصبح الدولة السادسة التي تستضيف البطولة، بعد البرازيل واليابان والإمارات والمغرب وقطر.

وتعتبر هذه النسخة قبل الأخيرة التي تقام بالنظام التقليدي المعتاد، قبل أن تشهد مشاركة 32 فريقا في نسخة 2025 المقررة إقامتها بالولايات المتحدة، على أن تقام كل 4 أعوام.