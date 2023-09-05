رياضة|صربيا

لاعب يفقد كِليته بعد التحامه بمنافسه في مونديال كرة السلة (شاهد)

فقد اللاعب الصربي إحدى كليتيه نتيجة للإصابة التي لحقت به خلال المواجهة مع جنوب السودان (أسوشيتد برس)
5/9/2023-|آخر تحديث: 5/9/202305:28 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد الصربي لكرة السلة، أمس الاثنين، أن مهاجم منتخبه الوطني بوريشا سيمانيتش فقد إحدى كليتيه نتيجة للإصابة التي لحقت به خلال المواجهة أمام جنوب السودان في المونديال الذي تستضيفه اليابان والفلبين وإندونيسيا بين 25 أغسطس/ آب و10 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأفاد الاتحاد الصربي في بيان رسمي، بأن “الجراحة تم إجراؤها بالفعل، الأحد، بنجاح كامل، بسبب التدخل العنيف من نوني أوموت لاعب منتخب جنوب السودان”.

وأوضح البيان أن سيمانيتش خضع لعمليتين جراحيتين في مانيلا عاصمة الفلبين لكنه عانى من مضاعفات بعد الجراحة الأولى ليصبح في حاجة إلى إجراء جراحة أخرى استُؤصلت خلالها كليته.

وقال البروفيسور دراغان رادوفانوفيتش طبيب المنتخب الصربي لكرة السلة إنه “بسبب التغيير الذي طرأ على حيوية أنسجة الكلى كان لا بد من إزالة الكلية بكاملها بواسطة عملية جراحية، نتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها بعد هذه الجراحة”.

وفي المقابل أصدر اتحاد جنوب السودان لكرة السلة بيانا، ردا على اتهام اللاعب نوني أوموت بالتسبب في إصابة اللاعب الصربي.

وذكر البيان أن “الاتحاد راجع فيديو للواقعة، ولم يعثر على أي خطأ من جانب لاعب منتخب جنوب السودان نوني أوموت، كما أن الاتحاد واللاعب لم يكونا على علم بخطورة إصابة سيمانيتش”.

وأوضح أن اللاعب نوني أوموت أجرى اتصالا باللاعب الصربي واعتذر له متمنيا له الشفاء العاجل والعودة سريعا إلى الملاعب.

واستنكر اتحاد جنوب السودان ما تعرض له لاعبه من “مضايقات عنصرية” عقب تطورات الحالة الصحية للاعب الصربي، مشيرا إلى أنه “يدين كل أنواع العنصرية اتجاه لاعبه، وأن كرة السلة رياضة تجمع الناس معا”.

يذكر أن المباراة النهائية للنسخة التاسعة عشرة من مونديال السلة، التي شاركت فيها ثلاثة منتخبات عربية هي مصر ولبنان والأردن، ستُقام يوم الأحد المقبل 10 سبتمبر/أيلول 2023.

المصدر : أسوشيتد برس