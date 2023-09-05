لاعب يفقد كِليته بعد التحامه بمنافسه في مونديال كرة السلة (شاهد)

أعلن الاتحاد الصربي لكرة السلة، أمس الاثنين، أن مهاجم منتخبه الوطني بوريشا سيمانيتش فقد إحدى كليتيه نتيجة للإصابة التي لحقت به خلال المواجهة أمام جنوب السودان في المونديال الذي تستضيفه اليابان والفلبين وإندونيسيا بين 25 أغسطس/ آب و10 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأفاد الاتحاد الصربي في بيان رسمي، بأن “الجراحة تم إجراؤها بالفعل، الأحد، بنجاح كامل، بسبب التدخل العنيف من نوني أوموت لاعب منتخب جنوب السودان”.

وأوضح البيان أن سيمانيتش خضع لعمليتين جراحيتين في مانيلا عاصمة الفلبين لكنه عانى من مضاعفات بعد الجراحة الأولى ليصبح في حاجة إلى إجراء جراحة أخرى استُؤصلت خلالها كليته.

وقال البروفيسور دراغان رادوفانوفيتش طبيب المنتخب الصربي لكرة السلة إنه “بسبب التغيير الذي طرأ على حيوية أنسجة الكلى كان لا بد من إزالة الكلية بكاملها بواسطة عملية جراحية، نتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها بعد هذه الجراحة”.

📢 Reprezetntativac Srbije Boriša Simanić, koji se zbog povrede zadobijene u utakmici 3. kola grupne faze Svetskog prvenstva nalazi u bolnici „Makati Medical Center“ u Manili, podvrgnut je juče još jednoj operaciji. ⛑️ pic.twitter.com/1GIcPSk1zR — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) September 4, 2023

وفي المقابل أصدر اتحاد جنوب السودان لكرة السلة بيانا، ردا على اتهام اللاعب نوني أوموت بالتسبب في إصابة اللاعب الصربي.

وذكر البيان أن “الاتحاد راجع فيديو للواقعة، ولم يعثر على أي خطأ من جانب لاعب منتخب جنوب السودان نوني أوموت، كما أن الاتحاد واللاعب لم يكونا على علم بخطورة إصابة سيمانيتش”.

وأوضح أن اللاعب نوني أوموت أجرى اتصالا باللاعب الصربي واعتذر له متمنيا له الشفاء العاجل والعودة سريعا إلى الملاعب.

Desgraciada jugada que termina con la pérdida de un riñón para Borisa Simanic, jugador de Casademont Zaragoza. Fue durante el Serbia-Sudan del Sur.

Nuni Omot, que hizo una declaración solicitando disculpas, posteo lanzando el codo a la zona renal del pívot serbio.

No se señaló… pic.twitter.com/qXoH0d1HRm — Piti Hurtado (@PitiHurtado) September 4, 2023

واستنكر اتحاد جنوب السودان ما تعرض له لاعبه من “مضايقات عنصرية” عقب تطورات الحالة الصحية للاعب الصربي، مشيرا إلى أنه “يدين كل أنواع العنصرية اتجاه لاعبه، وأن كرة السلة رياضة تجمع الناس معا”.

يذكر أن المباراة النهائية للنسخة التاسعة عشرة من مونديال السلة، التي شاركت فيها ثلاثة منتخبات عربية هي مصر ولبنان والأردن، ستُقام يوم الأحد المقبل 10 سبتمبر/أيلول 2023.