لا يزال العرض الذي قدمه نادي الاتحاد السعودي لنجم ليفربول محمد صلاح يثير الجدل في الأوساط الرياضية، رغم رفض النادي الإنجليزي للعرض، خاصة مع إغلاق سوق الانتقالات في بريطانيا واستمراره في السعودية.

وقال الصحفي الرياضي السعودي عيسى المسمار، للجزيرة مباشر، إن نادي الاتحاد كان يخطط لضم محمد صلاح والإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان السابق، وكثف جهوده خلال الفترة القليلة الماضية.

لكنه أكد أنه بالرغم من وصول المفاوضات لمنحنى إيجابي، إلا أن الريدز رفض العرض، “ربما لعدم توفر بديل”، وفقًا لعيسى، لافتًا إلى غلق سوق الانتقالات في بريطانيا.

ورفض ليفربول الإنجليزي عرضًا ضخمًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي لضمّ مهاجمه المصري محمد صلاح، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وأضاف “طموح النادي في التعاقد مع صلاح لن يتوقف، سيظل خيار التعاقد معه مطروحًا في نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو سوق الانتقالات الصيفية للعام المقبل”.

من جهته، رأى مدرب منتخب مصر السابق حمادة صدقي، أن محمد صلاح حقق بالفعل مشوارًا كبيرًا في الدوري الإنجليزي، وحقق نجاحات فردية وجماعية، وأنه حان الوقت للانتقال “لدوري هو من الأبرز في العالم حاليًا، والذي لا يقل عن دوريات أوروبا”، في إشارة للدوري السعودي.

وأوضح صدقي للجزيرة مباشر، أن السعودية تعيش حالة رياضية عالمية، مضيفًا “جميع الأنظار تتجه لمشاهدة الدوري السعودي، كنت أتمنى أن يتواجد -صلاح- هناك، وننتقل جميعًا لتشجيعه في السعودية”، مؤكدًا أنه بالرغم من بلوغ صلاح 31 عامًا، إلا أنه لا يزال يتمتع بقيمة فنية عالية.

وأكّد الاتحاد السعودي ورابطة دوري كرة القدم انتهاء فترة الانتقالات الصيفية يوم الخميس 7 سبتمبر/أيلول الحالي، بعد اللغط الحاصل حول الفترة المحددة، لا سيما بأن “رزنامة” الانتقالات على موقع الاتحاد الدولي (فيفا) أشارت إلى نهاية سوق الانتقالات في 20 من الشهر الحالي.

ومنذ مطلع العام الحالي، تعاقدت الأندية السعودية مع نجوم بارزين؛ منهم: البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى النصر، ثم لحق به المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم العام الماضي، والبرازيلي نيمار، ونجوم آخرون، أمثال: البرازيلي روبرتو فيرمينو، وقائد ليفربول السابق جوردان هندرسون.