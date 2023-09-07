صلاح يتنافس مع ميسي وهالاند ومبابي على الكرة الذهبية

ينافس محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) إلى جانب ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، وإرلينج هالاند المتوج بثلاثية من الألقاب مع مانشستر سيتي.

وسجّل صلاح، الذي احتل المركز الخامس في ترتيب الجائزة العام الماضي، 19 هدفًا خلال 38 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وبدأ الموسم الحالي بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

وضمت القائمة ميسي المنضم حديثًا إلى إنتر ميامي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان والمرشح الأكبر لحصد الجائزة هذا العام، لتعزيز رقمه القياسي حيث سبق أن نالها 7 مرات.

وظهر أيضًا هالاند الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع سيتي، وكذلك الفرنسي كيليان مبابي ومواطنه كريم بنزيمة، مهاجم الاتحاد السعودي المنضم من ريال مدريد هذا الصيف، والفائز بالجائزة العام الماضي.

كما تضمنت القائمة أسماء كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا وروبن دياز من سيتي وإيلكاي غوندوغان وروبرت ليفاندوفسكي ثنائي برشلونة.

وشهدت القائمة وجود أسماء شابة عدة أبرزها بوكايو ساكا جناح أرسنال، وقائد الفريق مارتن أوديغارد بجانب ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام.

وضمت القائمة الحارس المغربي ياسين بونو المنضم حديثًا للهلال من إشبيلية، الذي كان من المرشحين أيضًا بجائزة أفضل حارس بالعالم.

وعلى مستوى السيدات غابت أليكسيا بوتياس، الفائزة بالجائزة في العامين الماضيين، عن قائمة المرشحات.

ويأتي ثنائي تشيلسي سام كير وميلي برايت على رأس قائمة من 30 لاعبة بالإضافة إلى أيتانا بونماتي التي قادت إسبانيا للفوز بكأس العالم للسيدات، الشهر الماضي.

وتقدم الجوائز للرجال والسيدات يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.