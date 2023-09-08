الدحيل القطري يضم كوتينيو على سبيل الإعارة

لعب كوتينيو لعدد من أبرز الأندية حول العالم مثل إنتر ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني

أعلن نادي الدحيل بطل دوري نجوم قطر لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع الجناح البرازيلي فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة من أستون فيلا لمدة موسم واحد.

وقال الدحيل في بيان إن كوتينيو سيشكل إضافة كبيرة للفريق في دوري أبطال آسيا.

وقام اللاعب بالتوقيع على العقد بعد أن اجتاز الفحص الطبي بنجاح لدى وصوله العاصمة القطرية الدوحة، قبل أيام قليلة.

ويحتل الدحيل المركز الثالث في الدوري بفارق نقطتين خلف الريان المتصدر بعد 3 جولات.

وأصبح كوتينيو ثالث أغلى لاعب في التاريخ حين انتقل من ليفربول إلى برشلونة في 2018 مقابل 142 مليون يورو، نحو 177.09 مليون دولار.

وخاض النجم البرازيلي 68 مباراة دولية، آخرها حين هز شباك كوريا الجنوبية في يونيو/حزيران الماضي، رافعًا رصيده إلى 21 هدفًا مع البرازيل، وغاب كوتينيو عن تشكيلة منتخب السامبا خلال كأس العالم في قطر للإصابة.

وانضم كوتينيو إلى أستون فيلا في 2022، وسجل هدفًا واحدًا في 22 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق لكوتينيو أن لعب في أندية فاسكو دا غاما في البرازيل، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي، ويلعب موسمًا على سبيل الإعارة مع إسبانيول الإسباني، ثم ينتقل إلى ليفربول الإنجليزي قبل أن ينضم إلى صفوف برشلونة الإسباني، الذي أعاره فيما بعد لبايرن ميونخ الألماني، ففاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2020.