الفيفا: مبالغ قياسية لانتقالات اللاعبين خلال الصيف الماضي

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إن رسوم الانتقالات الدولية خلال المدة من الأول من يونيو/حزيران الماضي وحتى الأول من سبتمبر/أيلول الجاري حطمت الأرقام القياسية السابقة كلها.

وذكر “فيفا” في تقرير نشره، اليوم الجمعة، أن قيمة الانتقالات خلال هذه المدة بلغت 7.36 مليارات دولار بزيادة قدرها 47.2% عن مدة التسجيل نفسها خلال 2022، و26.8% عن الرقم القياسي السابق المسجل عن المدة نفسها من عام 2019.

وأضاف الاتحاد الدولي للعبة أنه تم خلال هذه المدة تسجيل انتقال أكثر من 10 آلاف لاعب.

وتربعت إنجلترا على عرش الانتقالات الدولية خلال هذه المدة، وبلغت قيمة رسوم الانتقالات فيها 1.98 مليار دولار، وعدد صفقات الشراء 449، والبيع 514.

أما ألمانيا، فقد حققت المركز الأول من حيث المدخولات الناتجة عن رسوم الانتقالات، (1.11 مليار دولار)، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الأرباح التي حققتها الأندية التابعة لاتحاد وطني واحد عتبة مليار دولار في هذه المدة.

وجاءت السعودية في المركز الثاني من حيث الإنفاق بقيمة إجمالية بلغت (875.4 مليون دولار)، متفوقة على فرنسا (859.7 مليون دولار)، وألمانيا (762.4 مليون دولار) وإيطاليا (711 مليون دولار) وإسبانيا (405.6 ملايين دولار).

وللمرة الأولى تتخطى حصة الأندية التابعة لاتحاد قاري من خارج أوروبا 10% من مجموع نفقات الانتقالات الدولية، إذ بلغت حصة الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي 14% من مجموع النفقات.

The FIFA International Transfer Snapshot report has confirmed record-breaking spending in the 2023 mid-year window.

Between 1 June – 1 September 2023, USD 7.36 billion was spent on transfer fees worldwide.

Click here to read the full report:

— FIFA (@FIFAcom) September 8, 2023