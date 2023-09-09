ألمانيا تفوز على الولايات المتحدة وتواجه صربيا في نهائي كأس العالم للسلة (فيديو)

هذا هو أبرز انتصار للمنتخب الألماني منذ الفوز بلقب بطولة أوروبا في 1993.

فاجأت ألمانيا منافستها الولايات المتحدة بالفوز عليها 113-111، لتتأهل لنهائي بطولة كأس العالم لكرة السلة ضد صربيا التي تشكل أحد معاقل اللعبة في أوروبا.

وهذه هي أعلى مباراة من حيث عدد النقاط في تاريخ البطولة منذ عام 1994، وفقًا للاتحاد الدولي لكرة السلة.

وهذا هو أبرز انتصار للمنتخب الألماني منذ الفوز بلقب بطولة أوروبا في 1993، وسبق له الفوز بالمركز الثالث في بطولة العالم عام 2002.

وكان المنتخب الأمريكي خرج من دور الثمانية في مونديال 2019 بالصين في أسوأ نتيجة في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وخاض المنتخب الأمريكي المونديال الحالي دون عدد من نجومه البارزين، مثل ستيفن كيري وليبرون جيمس، الذين فضلوا الاستعداد للموسم الجديد مع أنديتهم بدوري السلة الأمريكي، والتركيز على مشاركتهم في رحلة الدفاع عن اللقب الأولمبي العام المقبل في باريس.

وأهدر المنتخب الأمريكي فرصة الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب العالمي، الذي توج به من قبل في نسخ 1954 و1986 و1994 و2010 و2014.

ويلتقي المنتخب الألماني في النهائي، يوم الأحد، مع نظيره الصربي الذي تأهل بالفوز على المنتخب الكندي 95-86 في المباراة الأخرى من المربع الذهبي للبطولة.