صحفي من غزة يقدم لاعب الأهلي المصري الجديد (فيديو)

نشر النادي الأهلي المصري، مساء الخميس، مقطع “فيديو” لتقديم لاعبه الجديد الفلسطيني وسام أبو علي، وتولى الصحفي الفلسطيني في قطاع غزة أنس النجار تقديم اللاعب.

ويبدأ المقطع، الذي نشره الأهلي تحت عنوان “من فلسطين الحرة.. إلى فخر الأمة”، بمسمع لبيت من قصيدة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش “على هذه الأرض ما يستحق الحياة”، فيما تظهر سترة واقية مكتوب عليها “صحافة”، وتم وضع “ميكروفون” فوقها.

وبعدها يظهر الصحفي أنس النجار من قطاع غزة للإعلان عن الصفقة قائلًا: “إخوتي وأخواتي الكرام، الحياة لم ولن تتوقف هنا، من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم.. الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا، نتمنى أن يكون خير ممثل لنا، وأن يكون إضافة قوية للنادي الأهلي العريق”.

وأضاف أنس: “من هنا، من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة النادي الأهلي المصري كل التحية”.

وظهر بعدها أبو علي مرتديًا علم فلسطين في ملعب الأهلي بمقره في العاصمة المصرية قبل أن يقول “خلوا المعنويات عالية، وسام أهلاوي”.

وأعلن الصحفي أنس النجار، الذي يعمل مراسلًا للتلفزيون الصيني في قطاع غزة، التوقف عن تغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة احتجاجًا على الصمت العالمي تجاه ما يجري من جرائم في غزة وذلك بعد استشهاد زملائه حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا.

وسبق أن انتشر مقطع “فيديو” لأنس وهو يشاهد مباراة للنادي الأهلي المصري باهتمام كبير، رافضًا الذهاب رغم ضرورة ذلك لتنفيذ بث مباشر على الهواء.

فيديو صفقة وسام أبو علي من تقديم الصحفي أنس النجار صاحب الفيديو الشهير أثناء متابعة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وفيوتشر ❤️ هذا الفيديو وهو يشاهد المباراة ويقول الاهلي المصري صحابنا ❤🇵🇸🦅 pic.twitter.com/mla3yWxowp — ALAHLY LOVERS NEWS (@ahly_loversnews) January 11, 2024

وأعلن النادي الأهلي، حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قادمًا من نادي سيريوس السويدي في عقد يمتد لأربع سنوات ونصف السنة، دون الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد.

وسيُقيد أبو علي في صفوف الأهلي كلاعب مصري طبقًا لما تنص عليه لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم بمعاملة اللاعب الفلسطيني مثل المصري.