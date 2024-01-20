رياضة

من طائرته.. كيف تفاعل الرئيس السنغالي مع تأهل منتخب بلاده إلى ثمن أمم إفريقيا؟ (فيديو)

الرئيس السنغالي ماكي سال يحتفل بفوز بلاده ضمن بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم
الرئيس السنغالي ماكي سال يحتفل بفوز بلاده ضمن بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم
20/1/2024-|آخر تحديث: 20/1/202403:38 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهر تسجيل مصور لحظة احتفال الرئيس السنغالي ماكي سال خلال وجوده على متن طائرته الخاصة، بفوز منتخب بلاده على نظيره الكاميروني ضمن منافسات أمم إفريقيا لكرة القدم، مساء الجمعة.

وظهر سال رافعا شعار النصر في الطائرة، فيما يصفق الوفد المرافق له وينفخ أحدهم في بوق.

وضمنت السنغال حاملة اللقب الصعود إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج بعدما حقّقت فوزا مستحقا على الكاميرون 3-1، أمس الجمعة، على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وجاء انتصار السنغال، المصنّفة 20 عالميا، وضمانها التأهل، بعد وقت قليل من ضمان الرأس الأخضر صدارة المجموعة الثانية ووصولها إلى ثمن النهائي كأوّل المتأهّلين.

وسجّل إسماعيلا سار (16) وحبيبو محمدو ديالو (71) والقائد ساديو مانيه (90+5) أهداف السنغال، وللكاميرون جان شارل كاستيليتو (83)، في مباراة اتّسم شوطها الثاني بالنديّة الكبيرة بين الفريقين والإثارة خصوصا خلال لحظاته الأخيرة.

وبات لدى السنغال ست نقاط، أمام غينيا (4) والكاميرون (نقطة) وغامبيا (بدون نقاط).

المصدر : الجزيرة مباشر