المنتخب الفلسطيني يحقق إنجازا تاريخيا ويبلغ ثمن نهائي بطولة كأس آسيا (فيديو)

تأهل منتخب فلسطين لكرة القدم، الثلاثاء، إلى دور الـ16 ببطولة أمم آسيا، للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على هونغ كونغ بثلاثة أهداف نظيفة في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وتحقق هذا الإنجاز رغم تحديات عديدة تواجهها الرياضة الفلسطينية منذ عقود، في ظل قيود إسرائيلية خانقة، إضافة إلى حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أودى بحياة أكثر من 25 ألف فلسطيني، بينهم رياضيون.

⚽️🇵🇸 المنتخب الفلسطيني يواصل الإبداع ويُسجل الهدف الثالث عبر عدي الدباغ 🔥 هدف قد يؤهل الفدائي إلى الدور ثمن النهائي#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #هونغ_كونغ_فلسطين#AsianCup2023 pic.twitter.com/CElbTD59Vs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024

وسجل ثلاثية منتخب فلسطين المُلقب “الفدائي”، على “ملعب عبد الله بن خليفة” في قطر، عدي دباغ في الدقيقتين 12 و60، إضافة إلى زيد قنبر في الدقيقة 48.

وبهذا الفوز، وهو الأول على الإطلاق للمنتخب الفلسطيني في البطولة، رفع رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الإمارات.

واحتلت الإمارات المركز الثاني في المجموعة، بعد خسارتها بهدف مقابل هدفين أمام إيران، التي تصدرت المجموعة بالعلامة الكاملة.

وضمن “الفدائي” التأهل إلى دور الـ16 من بوابة أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وهذا هو أول تأهل له من دور المجموعات في كأس آسيا، خلال المشاركة الثالثة له بعد نسختي 2015 و2019.