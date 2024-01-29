كأس آسيا بقطر يكسر الرقم التاريخي في عدد الحضور

حازت بطولة كأس آسيا المقامة حاليًّا في قطر، لقب البطولة العليا جماهيريًّا منذ انطلاق البطولة عام 1956.

فقد كسرت بطولة كأس آسيا في قطر الرقم القياسي الجماهيري بحضور 967 ألفًا و314 متفرجًا، في نهاية مباريات المرحلة الأولى، وهو رقم حافظت عليه الصين أكثر من 20 عامًا، وذلك عندما استضافت البطولة عام 2004 مسجلة حضورًا جماهيريًّا يقدر بنحو 651 ألف متفرج.

Australian 🇦🇺 and Indonesian 🇮🇩 fans at Jassim bin Hamad Stadium 🔥#AsianCup2023 #HayyaAsia pic.twitter.com/JLAZP7U83e — AFC Asian Cup Qatar 2023 (@Qatar2023en) January 28, 2024

وسجلت البطولة التي أقيمت على ملاعب كأس العالم 2022 رقما قياسيا بأكبر حضور جماهيري للمباريات الافتتاحية بالبطولة عندما سجلت مباراة قطر ولبنان حضور أكثر من 82 ألف متفرج، متخطية الرقم القياسي السابق لمباراة افتتاح البطولة في نسخة 2004، بين منتخب الصين ومنافسه البحريني، حيث شهدت حينها حضور 40 ألف متفرج.

16 teams qualified! Which fans will be the loudest this week? 📣 Comment the flag below 👇#AsianCup2023 #HayyaAsia pic.twitter.com/1mM7yseVKy — AFC Asian Cup Qatar 2023 (@Qatar2023en) January 27, 2024

وتتجه البطولة إلى أن تخطف لقب بطولة مليون مشجع بانتهاء مباريات اليوم التي ستجمع قطر وفلسطين ومباراة العراق والأردن، وفقا لمبيعات التذاكر التي تؤكد كسر حاجز مليون مشجع مع انتهاء مباريات اليوم، وهو رقم قياسي سيصمد طويلا.

ولا تزال نسخة 2004 بالصين تحافظ على رقمها القياسي الذي يتعلق بمتوسط الحضور في المباراة الواحدة، حيث وصل متوسط الحضور إلى 29302 متفرج في المباراة الواحدة، وهو رقم قياسي لم يُكسَر حتى الآن.