كأس آسيا بقطر يكسر الرقم التاريخي في عدد الحضور

حازت بطولة كأس آسيا المقامة حاليًّا في قطر، لقب البطولة العليا جماهيريًّا منذ انطلاق البطولة عام 1956.

فقد كسرت بطولة كأس آسيا في قطر الرقم القياسي الجماهيري بحضور 967 ألفًا و314 متفرجًا، في نهاية مباريات المرحلة الأولى، وهو رقم حافظت عليه الصين أكثر من 20 عامًا، وذلك عندما استضافت البطولة عام 2004 مسجلة حضورًا جماهيريًّا يقدر بنحو 651 ألف متفرج.

وسجلت البطولة التي أقيمت على ملاعب كأس العالم 2022 رقما قياسيا بأكبر حضور جماهيري للمباريات الافتتاحية بالبطولة عندما سجلت مباراة قطر ولبنان حضور أكثر من 82 ألف متفرج، متخطية الرقم القياسي السابق لمباراة افتتاح البطولة في نسخة 2004، بين منتخب الصين ومنافسه البحريني، حيث شهدت حينها حضور 40 ألف متفرج.

