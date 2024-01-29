رياضة|قطر

“بطولة المليون”.. كأس آسيا بقطر يكسر الرقم التاريخي في عدد الحضور

بطولة كأس آسيا في قطر تكسر الرقم التاريخي في عدد الحضور
بطولة كأس آسيا في قطر تكسر الرقم التاريخي في عدد الحضور (الأناضول)
29/1/2024

حازت بطولة كأس آسيا المقامة حاليًّا في قطر، لقب البطولة العليا جماهيريًّا منذ انطلاق البطولة عام 1956.

فقد كسرت بطولة كأس آسيا في قطر الرقم القياسي الجماهيري بحضور 967 ألفًا و314 متفرجًا، في نهاية مباريات المرحلة الأولى، وهو رقم حافظت عليه الصين أكثر من 20 عامًا، وذلك عندما استضافت البطولة عام 2004 مسجلة حضورًا جماهيريًّا يقدر بنحو 651 ألف متفرج.

وسجلت البطولة التي أقيمت على ملاعب كأس العالم 2022 رقما قياسيا بأكبر حضور جماهيري للمباريات الافتتاحية بالبطولة عندما سجلت مباراة قطر ولبنان حضور أكثر من 82 ألف متفرج، متخطية الرقم القياسي السابق لمباراة افتتاح البطولة في نسخة 2004، بين منتخب الصين ومنافسه البحريني، حيث شهدت حينها حضور 40 ألف متفرج.

وتتجه البطولة إلى أن تخطف لقب بطولة مليون مشجع بانتهاء مباريات اليوم التي ستجمع قطر وفلسطين ومباراة العراق والأردن، وفقا لمبيعات التذاكر التي تؤكد كسر حاجز مليون مشجع مع انتهاء مباريات اليوم، وهو رقم قياسي سيصمد طويلا.

ولا تزال نسخة 2004 بالصين تحافظ على رقمها القياسي الذي يتعلق بمتوسط الحضور في المباراة الواحدة، حيث وصل متوسط الحضور إلى 29302 متفرج في المباراة الواحدة، وهو رقم قياسي لم يُكسَر حتى الآن.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية